Wernisaż wystawy Krystyny Czarnostawskiej. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim (filia w Cieszynie) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, przygotowując się do późniejszego nauczania przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Obecnie jest na emeryturze. Mając więcej wolnego czasu zajęła się tkaniną artystyczną. Zajęcie to stało się z czasem jej hobby.



Wykonuje aplikacje i patchwork. Aplikacja to technika znana od starożytności, polegająca na naszywaniu lub wszywaniu w tkaninę motywów wyciętych z kawałków innych materiałów. Patchwork to rodzaj tkaniny powstałej w wyniku zszywania małych zazwyczaj geometrycznych skrawków w całość.



Czarnostawska prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Część jej prac trafiła do prywatnych kolekcji we Francji i USA, gdzie potem prezentowane były na wystawach zbiorowych.



Ekspozycja będzie czynna do 2 czerwca. Wstęp na wernisaż jest wolny.