Wystawa dla dzieci w Galerii Labirynt. Wernisaż "Zamknij oczy!"

- Realizacje zachęcają do odbierania sztuki wszystkimi zmysłami, a także zwracają uwagę na siłę wyobraźni, która ożywa wtedy, kiedy przymykamy powieki. Oczy można zamknąć na czas snu, ale też np. po to, aby odciąć się od rzeczywistości i przenieść do sfery marzeń, gdzie wszystko jest możliwe - zachęcają organizatorzy.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną prace Basi Bańdy i Tomasza Relewicza, Moniki Drożyńskiej, Zuzy Golińskiej, Elżbiety Jabłońskiej, Zofii Kiciński, Karoliny Mełnickiej oraz Magdaleny Starskiej. Kuratorkami wystawy są: Anna Szary i Agata Sztorc.

Ekspozycja będzie czynna do 18 czerwca. Wystawie towarzyszy edukacyjny program dla grup zorganizowanych oraz dla indywidualnych zwiedzających.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.