"Bobry", "Slow West" i inne filmy w Kinie Perła

Co Gdzie Kiedy. Przed nami kolejny weekend i kolejne ciekawe projekcje filmowe w ramach plenerowego Kina Perła. Startujemy już w piątek, 21 lipca po zachodzie słońca.

W nadchodzący weekend jako pierwszy wyświetlony zostanie film "Bobry" w reżyserii Huberta Gotkowskiego. Bohaterami produkcji są członkowie tytułowego zespołu punkowego. Po jego rozpadzie chwytają się przyziemnych zajęć. Po latach niepowodzeń bliski samobójstwa lider Marcin postanawia reaktywować grupę.

W sobotę, 22 lipca, będzie można z kolei zobaczyć nowozelandzki indie western z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Siedemnastolatek wyrusza w podróż, poszukując miłości życia. Towarzyszy mu tajemniczy mężczyzna o imieniu Silas.

Niedziala przebiegnie pod znakiem surrealistycznego kina skandynawskiego. "Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu" to kolejny film Szweda Roya Anderssona. Dwaj domokrążni sprzedawcy, Sam i Jonathan, spotkają na swojej drodze różne postacie. Złoty Lew na Festiwalu w Wenecji.

Dodatkowo w środę, 26 lipca zobaczymy film "Planetarium" z Natalie Portman i Lily-Rose Melody Depp. Piękne i tajemnicze siostry Laura i Kate posiadają nadprzyrodzone zdolności i potrafią komunikować się z duchami.

W czwartek odbędzie się projekcja filmu Sarah Polley - "Take This Waltz". Jest to historia Margot, która nudzi się swoim pięcioletnim małżeństwem. Pewnego dnia poznaje Daniela i od razu się w nim zakochuje.

Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny. Seanse odbywają się po zachodzie słońca, ok. godz. 21 na placu przy ul. Bernardyńskiej 15.

Piątek, 21 lipca: "Bobry"

Sobota, 22 lipca: "Slow West"

Niedziela, 23 lipca: Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu"

Środa, 26 lipca: "Planetarium"

Czwartek, 27 lipca: "Take This Waltz"