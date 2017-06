"Chce się żyć" i "Ostatnia rodzina" w plenerowym kinie w Kazimierzu Dolnym

W piątek, 30 czerwca o godz. 21.15 wyświetlony zostanie film "Chce się żyć" Macieja Pieprzycy. Jest to historia chorego na mózgowe porażenie Mateusza, który podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia.



Z kolei 1 lipca o tej samej porze będzie można zobaczyć film "Ostatnia rodzina" przedstawiający losy rodziny Beksińskich od 1977 roku. Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista, Tomek Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną krąży fatum.