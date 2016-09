Festiwal Filmowy Kino Dzieci w Lublinie

Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kino Dzieci trafi także do Lublina. Filmowa podróż dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat rozpoczyna się już w poniedziałek.

To będzie już trzecia edycja festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, tym razem pod hasłem „Małe i duże filmowe podróże”.

– W niemal 30 miastach w Polsce, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie mali widzowie będą mogli obejrzeć filmy konkursowe walczące o tytuł najlepszego filmu i nagrodę publiczności – mówi Ewa Muszkiet, PR manager FF „Kino dzieci”. – Pokażemy osiem pełnometrażowych produkcji z całego świata – od Niemiec i Holandii, przez Szwecję i Norwegię, po odległą Koreę Południową. To będą historie bliskie naszym młodym widzom. Będą one zarówno dobrą rozrywką, jak i okazją do wzruszeń.

W Lublinie wszystkie filmy obejrzeć będzie można w CK Lublin przy ul. Peowiaków. Na wszystkie pokazy obowiązują bilety w cenie 5 zł.

Już 19 września dzieci obejrzą „Sonię” (godz. 10.00), czyli adaptację jednej z książek ulubionej autorki wszystkich miłośników dziecięcego świata – Piji Lindenbaum.

20 września – „Jak ukraść psa?” (godz. 10.00), na podstawie bestsellerowej powieści Barbary O’Connor prosto z Korei Południowej.

21 września o godz. 10. „Syn Winnetou” opowieść o nietypowym, 11-letnim kandydacie do roli potomka wielkiego Indianina, a 22 września – „Rabarbar” (godz. 10.00), opowieść o Siemie i Winnie, przyrodnim rodzeństwie kręcącym film instruktażowy dla swoich rodziców – 10 zasad, których należy przestrzegać, żeby związek był udany.

23 września – „Sekrety wojny” (godz. 10.00), opowieść o prawdziwej przyjaźni i wojnie – tej między sąsiadami i tej światowej.

Na wszystkie wymienione pokazy CK zaprasza grupy zorganizowane. Widzowie indywidualni zaproszeni są natomiast w piątek, 23 września, na „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra” (godz. 17.00). Będzie to kolejna część przygód ulubionych bohaterów znanych z książek Martina Widmarka i Heleny Willis o parze młodych detektywów z Valleby. Tym razem Lasse i Maja będą mieli do rozwiązania zagadkę zniknięcia wspaniałego rodowego klejnotu, Stelli Nostry.

Wszyscy obejrzeć będą mogli także „Wielką wyprawę Molly” (24 września, godz. 12.00), czyli podróż na wyspę, na której na świat przychodzą wszystkie potwory, a 25 września – „Kacpra i Emmę na safari” (godz. 12.00). Na przedszkolaków czeka tam nowe wyzwanie – czy zdołają pomóc zagubionemu lwiątku i odnajdą jego mamę? Dowiemy się w CK.

– Wszystkie filmy zostaną ocenione przez profesjonalne jury. Najmłodsi widzowie najlepszemu obrazowi przyznają natomiast nagrodę Kwiatu Paproci – dodaje Muszkiet. – Głosować będą mogli po każdym pokazie. Wyniki poznamy w ostatnim dniu festiwalu, 25 września.