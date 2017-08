Noc Grozy z "Annabelle" w Multikinie

- Noc Horrorów to propozycja dla miłośników dobrego, trzymającego w napięciu kina grozy - zachęcają organizatorzy.



W ramach maratonu zobaczymy łącznie cztery filmy. Dwie części znakomitego kina grozy - "Obecność" oraz dwie odsłony powiązanej z pierwszym cyklem "Annabelle", w tym premierowo "Annabelle: Narodziny Zła".



Bilety na cały maraton kosztują od 29 do 34 zł. Rozpoczęcie o 22:00, przewidywany koniec ok. 6:30 rano.



Opisy filmów:



Annabelle: Narodziny Zła - Premierowo:



Fabuła obejmuje wydarzenia sprzed historii przedstawionej w "Annabelle". Wytwórca lalek w tragiczny sposób traci córeczkę, po kilku latach od tego traumatycznego wydarzenia postanawia wraz z żoną przyjąć pod dach zakonnicę wraz z grupą osieroconych dziewczynek. Wkrótce w domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, okazuje się, że przybyli goście stają się celem upiornego tworu lalkarza - Annabelle.



Anabelle:



Ciężarna Mia otrzymuje w prezencie od swojego męża piękną starodawną lalkę. Wkrótce para zostaje napadnięta w nocy w swoim domu przez wyznawców szatana. Małżeństwu udaje się uniknąć śmierci, jednak ich perfekcyjne życie zamienia się w koszmar. Z czasem okazuje się, że za wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na rodzinę, odpowiada... lalka Annabelle.



Obecność:



Lorraine i Ed Warrenowie to badacze zjawisk paranormalnych. Zostają wezwani na odludną farmę przez przerażoną rodzinę. Okazuje się, że mieszkańcy są nawiedzani przez zjawę. Para badaczy staje do walki z najstraszniejszym demonem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.



Obecność 2:



W najnowszej odsłonie kultowego filmu śledzimy kolejną, przyprawiającą o dreszcze historię Lorraine i Eda Warrenów. Tym razem bohaterowie udają się do północnego Londynu, aby poprowadzić przerażające śledztwo w domu, gdzie mieszka samotna matka z czwórka dzieci. Dom jest nawiedzony przez złośliwe duchy, które okażą się wielkim wyzwaniem nawet dla pary doświadczonych demonologów.