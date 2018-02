Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie

Co Gdzie Kiedy. W lubelskich kinach nadal króluje Nowe oblicze Greya, ale od piątku będzie można oglądać nowy hit Marvela - Czarną Panterę. Na ekrany wkroczą też kolejne oscarowe propozycje - Czwarta władza i Kształt wody. Sprawdź weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 16 lutego – 18 lutego

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK NIEDZIELA: Hindełe. Siostra Sztukmistrza – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Księga Dżungli – 09.30, 11.30 SOBOTA: Księga Dżungli – 16.00 NIEDZIELA: Księga Dżungli – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Czarodziejski flet – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Ponad granicami. Polska, ale jaka? – 18.00 SOBOTA: Humanka – 19.00 NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Innymi Słowy Impro – 19.00 SOBOTA: Archipelag – 19.00 NIEDZIELA: Stymulacja ciała / Poza horyzont – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert Piotr Wajrak / Jakub Haufa – 19.00 NIEDZIELA: Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 12.30, 16.20; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.15, 15.45; Czarna Pantera 2D napisy – 18.30, 21.15; Czarna Pantera 3D dubbing – 13.00; Czarna Pantera 3D napisy – 20.00; Czas mroku – 12.50; Czwarta władza – 14.30, 18.45, 21.15; Fernando – 10.10, 16.00; Gnomy rozrabiają – 10.30, 15.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 13.30; Kształt wody – 13.45, 18.15, 20.45; Mąż czy nie mąż? – 12.00, 16.00, 19.30; Nowe oblicze Greya – 11.50, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20; Paddington 2 – 10.30; Plan B – 14.00, 18.00; Podatek do miłości – 11.10, 17.00, 19.15, 22.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 12.30; Winchester: Dom duchów – 17.20, 21.30; Wszystkie pieniądze świata – 21.30 SOBOTA: Cudowny chłopak dubbing – 11.20, 16.20; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.15, 15.45; Czarna Pantera 2D napisy – 18.30, 21.15; Czarna Pantera 3D dubbing – 13.00; Czarna Pantera 3D napisy – 20.00; Czas mroku – 12.50; Czwarta władza – 14.30, 18.45, 21.15; Fernando – 10.10, 16.00; Gnomy rozrabiają – 10.30, 15.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 13.30; Kształt wody – 13.45, 18.15, 20.45; Mąż czy nie mąż? – 12.00, 16.00, 19.30; Nowe oblicze Greya – 11.50, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20; Pełnia Życia – 10.00; Plan B – 14.00, 18.00; Podatek do miłości – 11.10, 17.00, 19.15, 22.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 12.30; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć – 12.30; Winchester: Dom duchów – 17.20, 21.30; Wszystkie pieniądze świata – 21.30 NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 11.20, 16.20; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.15, 15.45; Czarna Pantera 2D napisy – 18.30, 21.15; Czarna Pantera 3D dubbing – 13.00; Czarna Pantera 3D napisy – 20.00; Czas mroku – 12.50; Czwarta władza – 14.30, 18.45, 21.15; Fernando – 10.10, 16.00; Gnomy rozrabiają – 10.30, 15.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 13.30; Kształt wody – 13.45, 18.15, 20.45; Mąż czy nie mąż? – 12.00, 16.00, 19.30; Nowe oblicze Greya – 11.50, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 19.00, 20.10, 21.20; Paddington 2 – 10.30; Plan B – 14.00, 18.00; Podatek do miłości – 11.10, 17.00, 19.15, 22.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 12.30; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć – 12.30; Winchester: Dom duchów – 17.20, 21.30; Wszystkie pieniądze świata – 21.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 10.20, 16.40; Czarna Pantera 2D dubbing – 12.00, 17.30; Czarna Pantera 2D napisy – 14.45, 20.15; Czarna Pantera 3D 4DX dubbing – 10.45, 13.30, 16.15; Czarna Pantera 3D 4DX napisy – 19.00, 21.45; Czwarta władza – 17.00, 19.30, 22.00; Fernando – 11.45, 15.15; Gnomy rozrabiają – 10.00, 12.00, 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 11.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 14.20; Kształt wody – 12.45, 17.30, 20.00, 22.30; Narzeczony na niby – 19.10; Nowe oblicze Greya – 10.20, 12.40, 15.00, 16.20, 17.20, 18.40, 19.40, 21.00, 22.00; Plan B – 11.20, 16.00; Podatek od miłości – 18.10, 20.20; Pomiędzy słowami – 15.50, 20.30, 22.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 11.00, 13.00, 15.00; Tedi i Mapa Skarbów – 10.00; The Disaster Artist – 14.10, 22.30; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 13.20, 18.00; Winchester: Dom duchów – 21.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cudowny chłopak dubbing – 10.00, 12.10, 14.45, 17.15; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00, 12.00, 17.40; Czarna Pantera 2D napisy – 14.50, 19.30, 20.30, 23.25; Czarna Pantera 3D dubbing – 13.50; Czarna Pantera 3D napisy – 16.40; Czwarta władza – 17.05, 19.40, 23.20; ENEMEF: Noc Horrorów – 22.00; Fernando – 12.55, 15.20; Gnomy rozrabiają – 10.10, 12.10; Kształt wody – 18.00, 20.40; Narzeczony na niby – 10.00, 19.45; Nowe oblicze Greya – 10.15, 12.35, 14.10, 14.55, 16.30, 17.15, 18.50, 19.40, 22.25; Podatek od miłości – 13.25, 17.45, 20.05, 23.20; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 13.05, 15.05; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 10.25; Winchester: Dom duchów – 15.45, 21.10 SOBOTA: Cudowny chłopak dubbing – 12.05, 14.35, 17.05; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00, 12.00, 17.40; Czarna Pantera 2D napisy – 14.50, 19.30, 20.30, 22.20; Czarna Pantera 3D dubbing – 13.50; Czarna Pantera 3D napisy – 16.40; Czwarta władza – 17.45, 20.20, 22.25; Fernando – 10.30, 12.55, 15.20; Gnomy rozrabiają – 10.05, 12.20; Jumanji: Przygoda w dżungli – 11.10; Kształt wody – 18.00, 20.40; Narzeczony na niby – 19.35; Nowe oblicze Greya – 10.35, 12.55, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35, 19.00, 20.00, 22.25; Podatek od miłości – 13.25, 17.45, 20.05; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 13.45, 15.45; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 22.00; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 10.25; Winchester: Dom duchów – 15.45, 21.20 NIEDZIELA: Cudowny chłopak dubbing – 12.05, 14.35, 17.05; Czarna Pantera 2D dubbing – 11.00, 12.00, 17.40; Czarna Pantera 2D napisy – 14.50, 19.30, 20.30; Czarna Pantera 3D dubbing – 13.50; Czarna Pantera 3D napisy – 16.40; Czwarta władza – 17.45, 20.20; Fernando – 10.30, 12.55, 15.20; Gnomy rozrabiają – 12.20; Gotowi na wszystko. Exterminator – 22.00; Jumanji: Przygoda w dżungli – 11.10; Kształt wody – 18.00, 20.40; Narzeczony na niby – 19.35; Nowe oblicze Greya – 10.35, 12.55, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35, 19.00, 20.00; Paddington 2 – 10.00; Podatek od miłości – 13.25, 17.45, 20.05; Poranki: Strażak Sam – 10.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 10.00, 13.45, 15.45; Więzień Labiryntu: Lek na śmierć 2D dubbing – 10.25; Winchester: Dom duchów – 15.45, 21.20

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Coco – 08.45, 11.00; Cudowny chłopak – 13.45; Kształt wody – 20.00; Narzeczony na niby – 18.00; Twój Vincent – 16.15 SOBOTA: Coco – 12.00; Cudowny chłopak – 14.15; Dusza i ciało – 10.00; Kształt wody – 20.00; Narzeczony na niby – 18.00; Twój Vincent – 16.15 NIEDZIELA: Coco – 12.00; Cudowny chłopak – 14.15; Kształt wody – 20.00; Narzeczony na niby – 18.00; Twój Vincent – 16.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Dwie korony – 16.00, 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Cudowny chłopak – 17.30 SOBOTA: Cudowny chłopak – 15.30; Dusza i ciało – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Szron – 19.00 SOBOTA: Blask – 16.00, 18.00; Bajki z kliszy – 16.00; Szron – 19.00; The Disaster Artist – 22.00 NIEDZIELA: Miód – 18.00; Niemiłość – 20.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Fernando – 14.00; Nowe oblicze Greya – 16.15, 18.30, 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Fernando – 11.45, 14.00; Nowe oblicze Greya – 16.15, 18.30, 20.45;

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Czas mroku – 18.15, Czwarta władza – 20.30; Podatek od miłości – 16.15; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 14.30 SOBOTA NIEDZIELA: Cudowny chłopak – 10.15; Czas mroku – 20.30, Czwarta władza – 18.15; Ignacy Loyola – 16.00; Podatek od miłości – 14.00; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Blask – 19.00; Cudowny chłopak – 09.30; Czarna Pantera 2D dubbing – 10.00, 12.30; Czarna Pantera 2D napisy – 18.00; Czarna Pantera 3D dubbing – 15.15; Czwarta władza – 19.30; Disaster Artist – 18.45, 21.00; Gnomy rozrabiają – 09.30; Nowe oblicze Greya – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 14.45, 16.45; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 17.00, 20.45 SOBOTA: Blask – 19.00; Czarna Pantera 2D dubbing – 12.30; Czarna Pantera 2D napisy – 18.00; Czarna Pantera 3D dubbing – 15.15; Czwarta władza – 19.30; Disaster Artist – 17.15, 21.00; Niemiłość – 18.00; Nowe oblicze Greya – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.00, 14.00; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 14.45, 20.45 NIEDZIELA: Blask – 19.00; Czarna Pantera 2D dubbing – 12.30; Czarna Pantera 2D napisy – 18.00; Czarna Pantera 3D dubbing – 15.15; Czwarta władza – 19.30; Disaster Artist – 17.15, 21.00; Ignacy Loyola – 18.00; Niemiłość – 18.00; Nowe oblicze Greya – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.00, 14.00, 16.00; Trzy billboardy za Ebbing, Missouri – 14.45, 20.45

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.30, 21.00; Tedi i mapa skarbów – 14.00 SOBOTA NIEDZIELA: Nowe oblicze Greya – 16.00, 18.30, 21.00; Tedi i mapa skarbów – 12.00, 14.00