Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (19-21.05)

Najbliższy weekend w lubelskich kinach przyniesie kilka ciekawych premier filmowych, m.in. głośny thriller z Tomem Hanksem i Emmą Watson - "The Circle" oraz nowy film Terrence'a Malicka "Song to Song" w gwiazdorskiej obsadzie. Nie zabraknie również ciekawych spektakli w lubelskich teatrach. Sprawdź repertuar na weekend dla Lublina i regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 19 maja 2017 – 12 maja 2017

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Wiele hałasu o nic – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Ludzie inteligentni – 20.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Zwierzęta Doktora Dolittle – 09.30, 11.30 SOBOTA: Zwierzęta Doktora Dolittle – 17.00 NIEDZIELA: Zwierzęta Doktora Dolittle – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): SOBOTA: Ania z Zielonego Wzgórza – 16.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Berlin, czwarta rano – 17.00, 20.00 NIEDZIELA: Skarb – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Pchła Sza – 16.00; Polowanie na łosia – 19.00 NIEDZIELA: Pchła Sza – 16.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert Symfoniczny – 19.00 SOBOTA: Muzyczne dialogi Białoruś – Polska – Ukraina: 18.00 NIEDZIELA: Lub-smyki – 10.00; Srebrne nitki – 12.00; Estrada Młodych – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 10.00, 11.50, 14.40; Dzieciak rządzi – 10.40, 12.50, 15.00, 17.10; Gwiazdy – 10.00, 14.00, 18.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30; Obcy: Przymierze – 11.40, 14.20, 17.00, 19.40, 20.40, 22.20; Piękna i Bestia dubbing – 10.50; Riko prawie bocian – 11.00, 13.00, 16.20; Song to Song – 12.00, 15.50, 18.30, 21.10; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D dubbing – 13.10; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D napisy – 20.20; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 10.20; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D napisy – 16.00, 18.50, 21.40; Szybcy i Wściekli 8 – 15.10, 19.20; The Circle. Krąg – 13.30, 16.40, 19.00, 21.20; Uciekaj! – 18.20, 22.10

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 11.00, 13.00, 15.00; Dzieciak rządzi – 10.00, 11.20, 13.40, 15.50, 18.00; Gwiazdy – 17.10, 19.30, 21.50; Jutro będziemy szczęśliwi – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30; Obcy: Przymierze – 10.40, 13.20, 16.00, 18.40, 21.20; Obcy: Przymierze 4DX – 14.20, 19.50, 22.30; Piękna i Bestia – 10.00; Przyrzeczenie – 14.50; Riko prawie bocian – 10.30, 12.30, 14.30; Song to Song – 12.10, 16.40, 19.20, 22.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D 4DX dubbing – 11.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D 4DX napisy – 17.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D napisy – 20.10; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 10.10, 12.40, 15.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D napisy – 18.20, 21.10; Szybcy i Wściekli 8 – 17.40, 20.30; The Circle. Krąg – 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 22.20

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Dudi: Cała naprzód – 11.45; Dzieciak rządzi – 10.30, 12.45, 15.00; Gwiazdy – 13.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 10.45, 12.05, 14.40, 17.15, 18.45, 19.50, 22.25; Obcy: Przymierze – 10.20, 12.00, 13.00, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20, 20.00, 21.00, 22.40; Piękna i Bestia – 10.45; Riko prawie bocian – 13.55; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.00, 15.55, 17.15; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 11.55, 14.15, 18.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 napisy – 17.15, 20.15, 21.20; Szybcy i Wściekli 8 – 15.55, 20.50; The Circle. Krąg – 13.40, 16.05, 18.30, 19.30, 20.55; Uciekaj! – 21.55 SOBOTA: Dudi: Cała naprzód – 11.45; Dzieciak rządzi – 10.30, 12.45, 15.00, 17.15; Gwiazdy – 21.55; Jutro będziemy szczęśliwi – 12.05, 14.40, 17.15, 18.45, 19.50, 22.25; Obcy: Przymierze - 12.00, 13.00, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20, 20.00, 21.00, 22.40; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 12.00; Riko prawie bocian – 10.05, 13.55; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.00, 13.50, 15.55; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 10.30, 11.55, 14.15, 18.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 napisy – 17.15, 20.15, 21.20; Szybcy i Wściekli 8 – 15.55, 20.50; The Circle. Krąg – 13.40, 16.05, 18.30, 19.30, 20.55 NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 12.25; Dzieciak rządzi – 10.30, 12.45, 15.00, 17.15; Gwiazdy – 12.45; Jutro będziemy szczęśliwi – 12.05, 14.40, 17.15, 18.45, 19.50; Obcy: Przymierze - 12.00, 13.00, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20, 20.00, 21.00; Piękna i Bestia– 10.00; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 12.00; Riko prawie bocian – 10.25; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 10.55, 14.35, 16.40; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 11.55, 14.15, 15.10, 18.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 napisy – 17.15, 20.15, 21.20; Szybcy i Wściekli 8 – 20.50; The Circle. Krąg – 13.40, 16.05, 18.30, 19.30, 20.55; Uciekaj! – 21.55

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Dudi: Cała naprzód – 08.30; Riko prawie bocian – 10.45; Teraz i w godzinę śmierci – 12.15, 16.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 14.00, 18.00; Martwe wody – 20.15 SOBOTA: Jutro będziemy szczęśliwi – 10.00, 14.00, 18.00; Dudi: Cała naprzód – 12.15; Teraz i w godzinę śmierci – 16.15; Martwe wody – 20.15 NIEDZIELA: Dudi: cała naprzód – 12.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 14.00, 18.00; Teraz i w godzinę śmierci – 16.15; Martwe wody – 20.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: Jutro będziemy szczęśliwi – 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Powidoki – 16.00; Twoja siostra – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Powidoki – 15.30; Wołyń – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Uczeń – 18.00; 24 tygodnie – 20.15 SOBOTA: 24 tygodnie – 18.00; Uczeń – 20.00 NIEDZIELA: Kalifornia – 18.00; 24 tygodnie – 20.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 13.45; Dudi: Cała naprzód – 16.15; Obcy: Przymierze – 18.00, 20.15 SOBOTA: Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 12.15; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 14.45; Dudi: Cała naprzód – 16.15; Obcy: Przymierze – 18.00, 20.15

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Dudi: Cała naprzód – 14.45; Teraz i w godzinę śmierci – 16.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Gwiazdy – 20.40 SOBOTA: Dudi: Cała naprzód – 11.00, 12.45; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 14.45; Teraz i w godzinę śmierci – 16.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Gwiazdy – 20.40 NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 14.45; Teraz i w godzinę śmierci – 16.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Gwiazdy – 20.40

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: 24 tygodnie – 19.30; Dudi: Cała naprzód – 12.15, 14.15, 16.15; Gwiazdy – 16.15, 21.00; Martwe wody – 18.30; Obcy: Przymierze – 18.15, 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.15, 18.45; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.15; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D – 16.15; Teraz i w godzinę śmierci – 15.00, 17.15; The Circle. Krąg – 20.45 SOBOTA: 24 tygodnie – 19.30; Dudi: Cała naprzód – 12.30, 14.30, 16.30; Gwiazdy – 14.00, 21.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Obcy: Przymierze – 18.15, 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.00, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D – 16.00; Teraz i w godzinę śmierci – 15.00, 17.15; The Circle. Krąg – 20.45; Tour de France – 16.30 NIEDZIELA: 24 tygodnie – 19.30; Czerwony żółw – 16.30; Dudi: Cała naprzód – 12.30, 14.30, 16.30; Gwiazdy – 14.00, 21.00; Obcy: Przymierze – 18.15, 20.30; Odyseja – 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.00, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D – 16.00; Teraz i w godzinę śmierci – 15.00, 17.15; The Circle. Krąg – 20.45

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 15.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 17.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D napisy – 19.45

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Dudi: Cała naprzód – 14.00, 16.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 18.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D dubbing – 21.00 SOBOTA: Dudi: Cała naprzód – 11.00, 16.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 18.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D dubbing – 13.00, 21.00 NIEDZIELA: Dudi: Cała naprzód – 11.00, 16.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 21.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D dubbing – 13.00, 18.00