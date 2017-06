Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (2-4.06)

Już w piątek do lubelskich kin trafi długo wyczekiwana superprodukcja "Wonder Woman", czyli kolejne podejście Warner Bros do kina superbohaterskiego. Czy piękna i waleczna amazonka Diana podbije serca lubelskich widzów? Przekonamy się już wkrótce. Tymczasem przedstawiamy weekendowy repertuar kin i teatrów z Lublina oraz regionu.

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 2 czerwca – 4 czerwca 2017

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Ludzie inteligentni – 18.00 NIEDZIELA: Ludzie inteligentni – 18.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Koziołek Kręciołek – 09.30, 11.30 NIEDZIELA: Koziołek Kręciołek – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Ania z Zielonego Wzgórza – 10.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Maria Callas. Master class – 19.00 SOBOTA: Noc Kultury: Jazzowe Jam Session vol. 2 – 19.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Dagadana – 21.00 SOBOTA: Koncert: Wyśpiewać poezję – 10.00; Noc Kultury: Innymi Słowy Impro – 19.30; Noc Kultury: Brazylijska Noc Tańca – 21.00; Noc Kultury: Impro Teatr Bezczelny – 21.00; Noc Kultury: Wiry – 21.30

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Baywatch. Słoneczny Patrol – 19.30; Dzieciak rządzi – 10.30; Jutro będziemy szczęśliwi – 12.40, 17.40; mamy2mamy – 14.00, 20.10, 22.20; Obcy: Przymierze – 20.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 11.40, 17.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 14.20, 19.40, 22.20; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.20, 13.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 15.40, 18.20, 21.00; Riko prawie bocian – 10.20; Sama przeciw wszystkim – 15.00, 19.00, 21.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.30, 13.30, 15.30, 17.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D dubbing – 11.10; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D napisy – 16.10; The Circle. Krąg – 22.00; Wonder Woman 3D dubbing – 11.00, 16.40; Wonder Woman 3D napisy – 13.50, 19.30, 22.20; Wonder Woman 2D dubbing – 12.20, 15.10; Wonder Woman 2D napisy – 18.00, 20.50

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Baywatch. Słoneczny Patrol – 20.00; Dudi: Cała naprzód – 10.10; Dzieciak rządzi – 11.20, 13.30, 15.40; Jutro będziemy szczęśliwi – 12.10, 17.10, 19.40; mamy2mamy – 10.00, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50; Obcy: Przymierze – 14.40, 21.20; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D 4DX napisy – 21.10; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D 4DX dubbing – 12.50; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 16.40, 19.20, 22.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 11.20, 14.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00; Strażnicy Galaktyki vol. 2 3D napisy – 22.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D napisy – 18.30; Strażnicy Galaktyki vol. 2 2D dubbing – 10.00, 12.50, 15.40; The Circle. Krąg – 20.10, 22.30; Wonder Woman 3D 4DX napisy – 18.20; Wonder Woman 3D 4DX dubbing – 10.00. 15.30; Wonder Woman 3D napisy – 21.00; Wonder Woman 2D napisy – 16.40, 19.30, 22.20; Wonder Woman 2D dubbing – 11.00, 13.50; Zwyczajna dziewczyna – 12.00, 17.50, 22.10

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Dzieciak rządzi – 10.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.40; mamy2mamy – 17.05, 19.15; Obcy: Przymierze – 21.25; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D napisy – 19.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing – 11.45, 13.30, 16.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 14.30, 18.00, 20.00, 20.45, 21.45, 22.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.00, 12.30, 15.15, 17.15; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.15; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 10.25, 12.05, 13.20, 14.15, 14.55, 15.25, 16.25, 17.30, 18.25; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 12.00; The Circle. Krąg – 21.30; Wonder Woman 3D napisy – 19.30; Wonder Woman 3D dubbing – 13.30; Wonder Woman 2D napisy – 15.30, 16.30, 20.30, 22.30; Wonder Woman 2D dubbing – 10.30, 12.30, 18.30 SOBOTA: Baywatch. Słoneczny Patrol – 21.25; Dzieciak rządzi – 10.15; LM UEFA Finał: Juventus – Real Madryt – 20.30; mamy2mamy – 17.05, 19.15; Obcy: Przymierze – 21.30; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D napisy – 19.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing – 11.45, 13.30, 16.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 14.30, 18.00, 20.00, 20.45, 21.45, 22.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.35, 12.30, 15.15, 17.15; Poranki: Kacperiada – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.15; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 10.25, 12.05, 13.20, 14.15, 14.55, 15.25, 16.25, 17.30, 18.25; Strażnicy Galaktyki vol. 2 dubbing – 12.00; Wonder Woman 3D napisy – 19.30; Wonder Woman 3D dubbing – 13.30; Wonder Woman 2D napisy – 15.30, 16.30, 20.30, 22.30; Wonder Woman 2D dubbing – 10.30, 12.30, 18.30 NIEDZIELA: Baywatch. Słoneczny Patrol – 19.40; Dzieciak rządzi – 10.15; Jutro będziemy szczęśliwi – 21.30; mamy2mamy – 17.05, 19.15; Obcy: Przymierze – 21.25; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D napisy – 19.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 3D dubbing – 11.45, 13.30, 16.15; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D napisy – 14.30, 18.00, 20.00, 20.45, 21.45; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 2D dubbing – 10.35, 12.30, 15.15, 17.15; Poranki: Kacperiada – 12.00; Poranki: Tomek i przyjaciele – 10.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.15; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 10.25, 12.05, 13.20, 14.15, 14.55, 15.25, 16.25, 17.30, 18.25; Wonder Woman 3D napisy – 19.30; Wonder Woman 3D dubbing – 13.30; Wonder Woman 2D napisy – 15.30, 16.30, 18.30, 20.30; Wonder Woman 2D dubbing – 10.30, 12.30, 16.30

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Riko prawie bocian – 09.30, 10.30; Teraz i w godzinę śmierci – 15.15; Zwyczajna dziewczyna – 17.15; Sieranevada – 19.15 SOBOTA: Teraz i w godzinę śmierci – 10.00, 17.15; Balerina – 12.15; Zwyczajna dziewczyna – 15.15; Sieranevada – 19.15 NIEDZIELA: Riko prawie bocian – 13.45; Teraz i w godzinę śmierci – 15.15; Zwyczajna dziewczyna – 17.15; Sieranevada – 19.15

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Śmietanka towarzyska – 16.00; Moonlight – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Sieranevada – 17.00, 20.10 SOBOTA: Syryjska Love Story – 17.00; Sieranevada – 19.00; Od Złotych Mrówkojadów do Lubelskiego Festiwalu Filmowego – 22.00 NIEDZIELA: Sieranevada – 17.00, 20.10; Zwariować ze szczęścia – 21.00

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 15.15, 17.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 18.40; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara napisy – 20.55 SOBOTA NIEDZIELA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara dubbing – 12.45, 18.40; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 15.15, 17.00; Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara napisy – 20.55

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 15.15, 17.00; Wonder Woman dubbing – 18.45; Wonder Woman napisy – 21.15 SOBOTA NIEDZIELA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski – 11.15, 15.00, 17.00; Teraz i w godzinę śmierci – 13.00; Wonder Woman dubbing – 18.45; Wonder Woman napisy – 21.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Gra pozorów – 19.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Mamy2Mamy – 20.45; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 17.45; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 16.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.30, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 09.00, 11.00, 16.30; Teraz i w godzinę śmierci – 16.30; Wonder Woman 3D dubbing – 15.00; Wonder Woman 2D dubbing – 13.15; Wonder Woman 2D napisy – 20.15 SOBOTA: Gra pozorów – 19.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Mamy2Mamy – 20.45; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 17.45; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 16.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 11.00, 14.30, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 10.00, 13.00, 16.30; Teraz i w godzinę śmierci – 16.30; Wonder Woman 3D dubbing – 15.00; Wonder Woman 2D dubbing – 13.15; Wonder Woman 2D napisy – 20.15 NIEDZIELA: Gra pozorów – 19.00; Jutro będziemy szczęśliwi – 18.30; Mamy2Mamy – 20.45; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D dubbing – 12.30; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 17.45; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 16.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D napisy – 20.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.30, 18.30; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 12.30, 16.30; Teraz i w godzinę śmierci – 14.00, 16.30; Wonder Woman 3D dubbing – 15.00; Wonder Woman 2D dubbing – 13.15; Wonder Woman 2D napisy – 20.15

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Riko prawie bocian – 15.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 17.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 19.45 SOBOTA NIEDZIELA: Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 2D dubbing – 12.00, 17.00 Riko prawie bocian – 15.00; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 3D napisy – 19.45

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.00, 18.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 16.00; Song to Song – 20.00 SOBOTA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 14.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 12.00, 18.30; Song to Song – 16.00; Teraz i w godzinę śmierci – 20.30 NIEDZIELA: Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 2D – 12.00; Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski 3D – 14.00, 18.00; Song to Song – 20.00; Teraz i w godzinę śmierci – 16.00