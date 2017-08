BoobSucker i Romantic Soul Rebel w Cafe Ramzes

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 19 sierpnia o godz. 20 w Cafe Ramzes (ul. Kołłątaja 3) odbędzie się podwójny rockowy koncert. Zagrają: BoobSucker i Romantic Soul Rebel.

BoobSucker - swoje początki odnajdują w prawdziwym rock'n'rollu. Repertuar zespołu prezentuje szeroko pojętą miłość do wszystkiego. Jako grupa muzyczna obracają się w nurcie New Wave of Real True Heavy Metal. Na scenie prezentują utwory autorskie oraz covery znanych kapel.

Romantic Soul Rebel to zespół wykonujący szeroko pojętą muzykę rockową działający w imię zasady: „Bóg stworzył jedną muzykę, to ludzie ją podzielili”. Na tle młodych polskich kapel wyróżniają się nietypowymi tekstami oraz ciekawymi kompozycjami.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.