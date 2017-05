Dagadana w Lublinie. Koncert w Centrum Kultury

Dagadana to polsko-ukraiński kwartet. W grudniu 2008 roku zaspół wydał EP "Wygadana" z pięcioma utworami. Na debiutancki album "Maleńka" trzeba było czekać do 2010 roku. Zespół został nominowany do Fryderyków 2011 w kategoriach: Album Roku Folk/Muzyka Świata oraz Fonograficzny Debiut Roku. Drugi album – "Dlaczego nie" również otrzymał nominację do Fryderyków 2012.

- Na nowej płycie "Meridian 68" znalazły się tradycyjne piosenki z różnych regionów Polski (m.in. z Kurpiowszczyzny i Wielkopolski), ludowe pieśni ukraińskie i łemkowskie, a także jeden wyjątkowy utwór nagrany po chińsku wspólnie z poznanym w Pekinie zespołem North Lab - zachęcają organizatorzy koncertu.

Zespół wystąpi w składzie: Daga Gregorowicz – wokal, elektronika; Dana Vynnytska – wokal, instrumenty klawiszowe; Mikołaj Pospieszalski – wokal, kontrabas oraz Bartosz Nazaruk – perkusja.

Udział w koncercie jest bezpłatny.