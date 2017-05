Lublin Blues Session: Petricca i Harsch Guitar Mark

Lublin Blues Session po raz pierwszy został zorganizowany w 2011 roku. Przez siedem lat realizacji projektu, impreza zdobywała coraz większą popularność. Celem wydarzenia jest edukacja kulturalna i artystyczna oraz propagowanie działań, zjawisk i przedsięwzięć związanych z bluesem.



19 kwietnia na scenie klubu Graffiti wystąpił legendarny amerykański artysta Boo Boo Davis oraz Adam Bartoś, jedna z czołowych w Lublinie postaci związanych z bluesem i organizator Lublin Blues Session.



Gwiazdą drugiego festiwalowego koncertu będzie PG Petricca. Urodzony w 1968 roku we Wsłoszech artysta ma niepowtarzalny sposób ekspresji emocji poprzez gitarę rezofoniczną. Dzięki jego intensywnej nauce od mistrzów, delta blues stał się jego głównym sposobem wyrażania siebie. W 2014 roku nagrał pierwszy solowy album "At Home" wyprodukowany i finansowany z programu społecznościowego.



Podczas piątkowego koncertu wystąpi również Marek Wojtowicz, czyli Harsh Guitar Mark. Jest to wykonawca głębokiej tradycji bluesa – downhome blues. Wykonuje różne style bluesa – delta blues, chicago blues, texas blues, louisiana blues. Artysta grał z wielkimi artystami z USA: harmonijkarzem Bobem Corritore, pianistą Shrimp City Slimem, Harmonica Hindsem, Russ Greenem, ostatnio z potrójnie nominowanym do Grammy harmonijkarzem Billy Branchem z Chicago oraz Johnny Drummerem.



Bilety na koncert kosztują 10 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu.