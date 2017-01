Włodawa: Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem

– Główny cel tego jedynego w swoim rodzaju festiwalu to pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związaną z obchodami świąt Bożego Narodzenia i nowego roku – mówi Waldemar Zakrzewski ze starostwa powiatowego we Włodawie. – Uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Do tegorocznej XVI edycji festiwalu zakwalifikowanych zostało 27 zespołów, z których sześć przybędzie z Ukrainy, dwa z Białorusi, a pozostałe z całego województwa lubelskiego.

Część konkursowa imprezy we Włodawskim Domu Kultury rozpocznie się 21 stycznia o godz. 10, a zakończenie wraz z wręczeniem nagród i koncertem finalistów o godz. 15.30.