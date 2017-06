Wystawa, koncerty i warsztaty - weekend na Moście Kultury

To właśnie wernisaż wystawy "700 różnic" otworzy nadchodzący weekend na Moście Kultury. Otwarcie ekspozycji będzie miało miejsce 16 czerwca o godz. 18. Spośród kilkuset fotografii powstałych na miejskich plenerach wyselekcjonowano przeszło 40 zdjęć! Większość z nich będzie stanowić właściwą wystawę. Wszystkie dobre prace będą też opublikowane w formie pocztówki.

Tego samego dnia o godz. 20 odbędzie się koncert zespołów Pchełki i The Pau. Zespół Pchełki powstał w klubie Fado w Aleksandrowie Kujawskim. W 2008 roku wydał epkę pt. "Hop Siup", zagrał kilkaset koncertów w Polsce, Danii i Niemczech. The Pau to z kolei solowy projekt Pauliny. W autorskich kompozycjach sama gra na wszystkich instrumentach. Na koncertach występuje z gitarą, a bity odtwarza z telefonu komórkowego.

Sobota i niedziela tradycyjnie przebiegną pod znakiem warsztatów: deskorolek, fotograficznym i kulinarnym. Dodatkowo w sobotę o godz. 20 odbędzie się koncert zespołu Czarne Lwy z Przedmieścia.

Na wtorek, 20 czerwca o godz. 20 zaplanowano z kolei koncert zespołu Por Fiesta i Studia Ruchu oraz Flamenco La Vuelta!.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.