Feministyczny horror muzyczny w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. W poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 20.30 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się pokaz spektaklu Pożar w Burdelu - Żelazne Waginy - feministyczny horror muzyczny.

Pożar w Burdelu to projekt powołany do życia przez Michała Walczaka i Macieja Łubieńskiego. Gdy panowie rozpoczynali działalność w klubokawiarni Chłodna 25 w Warszawie, widowisko organizowane było w piwnicy. Dziś kolejne odsłony spektaklu prezentowane są w największych teatrach w Warszawie i nie tylko.



Bohaterką widowiska jest Paula, która po burzliwym rozwodzie rzuca się do Wisły, a cudem odratowana zapada w śpiączkę. Budzi się w Warszawie przyszłości rządząnej przez komisarza Andrzejczuka. Po ucieczce ze szpitala Paula zakłada wojowniczy punkband Żelazne Waginy, dzięki któremu zamierza obalić tyranię.



Występują: Monika Babula, Karolina Czarnecka, Lena Piękniewska, Agnieszka Przepiórska i Anna Krotoska.



Bilety na wydarzenie kosztują 40 zł. Wejściówki można nabywać m.in. na platformie internetowej tiketto.pl. Wstęp od 18 lat.