Monodram "Od przodu i od tyłu" w DDK Węglin

Monodram "Od przodu i od tyłu" miał swoją premierę w marcu 2014 roku. Od tamtej pory wystawiano go ponad 80 razy w kraju i zagranicą. Prezentowany na międzynarodowych festiwalach teatralnych oraz gościnnie w Albanii, Armenii, Czechach, Kuwejcie, Mongolii, Niemczech, Słowacji (czterokrotnie), Turcji oraz na Ukrainie (pięciokrotnie).



Treść monodramu skoncentrowana jest wokół XVIII-wiecznej Polski w przededniu jej upadku. W swej powieści, która jest niedoszłą pracą doktorską, Karol Zbyszewski wyśmiewa z równą werwą polityków ze zwalczających się obozów, duchowieństwo, wojsko, nie oszczędzając też króla ani głównego bohatera, autora "Powrotu posła". Wykpiwa pijaństwo, lenistwo, lekkomyślność, zamiłowanie do pustego frazesu i gestu, dewocję, pieniactwo polityczne i inne przywary, całe społeczeństwo czyniąc w jakimś sensie odpowiedzialnym za klęskę rozbiorów.



Monodram wykonuje Mateusz Nowak. Reżyserem spektaklu jest Stanisław Miedziewski.



Bilety na wydarzenie kosztują od 5 do 15 zł.