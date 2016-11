"ORFEO'70" - monoperformance w Chatce Żaka

ACK UMCS Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16) zaprasza na wyjątkowe wydarzenie teatralne powstałe we współpracy z The Royal Central School of Speech & Drama w Londynie oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Monoperformance pt. "ORFEO'70" w reżyserii Dawida Żakowskiego lubelscy widzowie będą mieli okazję obejrzeć w niedzielę, 13 listopada o godz. 19 w małej sali widowiskowej Chatki.