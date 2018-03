Atak zimy w Lublinie i Lubelskiem. Zasypane miasto [zdjęcia]

Czekamy na Wasze sygnały lub zdjęcia: przez FB, Alarm 24 lub e-mail: alarm24@dziennikwschodni.pl

– W tej chwili na drogach krajowych można powiedzieć, że sytuacja jest opanowana – informuje Kamil Matuszewski z Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Lublinie. – Niewielkie problemy są jeszcze na drodze krajowej nr 74 w okolicach Szczebrzeszyna, gdzie ciężarówka nie może podjechać pod górę. Ale już tam jedzie nasz sprzęt. Poza tym większych utrudnień czy nieprzejezdności nie ma.

– Wszystkie nasze drogi wojewódzkie są przejezdne, aczkolwiek wszystkie mają standard białej nawierzchni, z zajeżdżoną cienką warstwą śniegu i błotem pośniegowym – mówi Dorota Żyśko z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Dyżurna ZDW dodaje, że na kilku drogach są zaspy, ale są one przejezdne. – Mimo że pługi przeszły, to w niektórych miejscach wiatr nawiewa jęzory śniegu. Teraz prace odbywają się jeszcze na drogach serwisowych, bo one są w dalszej kolejności odśnieżania po drogach głównych – dodaje Dorota Żyśko.

Policjanci informują, że w ostatnich godzinach na szczęście nie doszło do poważniejszych wypadków.

Lubelscy strażacy wielokrotnie interweniowali w związku z atakiem zimy. Głównie pomagali uczestnikom kolizji drogowych. Na szczęście żadna z interwencji nie dotyczyła zdarzenia, w którym byłyby ofiary.