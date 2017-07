W najbliższym czasie wybierasz się na ślub, ale nie masz jeszcze upominku? W takim przypadku warto już teraz zacząć rozglądać się za różnymi ciekawymi propozycjami. Zapraszamy do sprawdzenia naszych 5 pomysłów na oryginalne prezenty na ślub!

1. Grawerowana karafka z kieliszkami

Chociaż w sklepach możemy kupić różnego rodzaju szkło, to jednak to z wygrawerowane będzie jedyne w swoim rodzaju. Firmy, które zajmują się przygotowywaniem takich właśnie upominków, mają w swojej ofercie szeroką gamę karafek oraz kieliszków, na przykład te przeznaczone do picia wina czy whisky.

Na szkle mogą znaleźć się różnego rodzaju napisy, na przykład imiona nowożeńców wraz z datą ich zaślubin, ich inicjały wykonane w formie dekoracyjnych liter. Do wyboru mamy gotowe szablony lub możemy samodzielnie przygotować napisy i grafiki, które mają znaleźć się na szkle.

Cena grawerowanej karafki z kieliszkami to od około 120 do ponad 300 złotych w zależności od wybranej wersji.

2. Bukiet z banknotów

Pieniądze są obecnie jednym z najczęściej wręczanych ślubnych upominków. Zwykle przekazywane są w kopercie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać z nich niesamowity bukiet. Może on składać się tylko z banknotów służących jako płatki kwiatów, ale również pieniądze mogą być powtykane pomiędzy prawdziwe kwiaty.

Bukiet z banknotów możemy przygotować samodzielnie – w sieci znajdziemy różnego rodzaju poradniki, jak to zrobić. Także możemy zdecydować się na zamówienie bukietu w pracowni florystycznej.

3. Czekoladki z personalizacją

Na ślub oraz inne okazje często wręczamy też słodkości. Jednak zamiast zwykłej bombonierki warto postawić na coś jeszcze lepszego – kapitalnym pomysłem na oryginalny prezent na ślub są czekoladki z personalizowanym opakowaniem. Wtedy możemy wybrać wzór opakowania i napisy, które mają się na nim znaleźć, albo też możemy zdecydować się na załadowanie swojego zdjęcia.

Takie prezenty możemy znaleźć w sklepie internetowym ChocoRepublica.pl, który oferuje opakowania personalizowane wykonane m.in. z metalu. Dzięki temu nawet po spałaszowaniu wszystkich czekoladek opakowanie będzie mogło pozostać na pamiątkę. Ceny to od 30 do 80 złotych.

4. Pamiątkowy obrazek ślubny ze słów

Uroczy obrazek, na którym w kształt serca układają się różne słowa – imiona nowożeńców, data zaślubin, słowa takie jak „miłość”, „mąż i żona” i wiele innych. Taki prezent będzie wspaniałą pamiątką po tym niezwykłym dniu, gdy zawiśnie na ścianie.

Ceny tego rodzaju upominków to od 50 do 80 złotych w zależności od wielkości obrazka oraz jego obramowania.

5. Pamiątkowy album ślubny

Dzisiaj coraz rzadziej korzystamy z albumów na zdjęcia. Raczej wolimy przechowywać je w komputerze czy na smartfonie. Właśnie dlatego pamiątkowy album ślubny również będzie wspaniałym pomysłem na prezent. Do wyboru mamy wiele różnych albumów – nowoczesnych, stylizowanych na stare, możemy też kupić album z personalizacją, na którego okładce znajdą się imiona nowożeńców oraz data zaślubin. Niektóre albumy mają też miejsca na przechowywanie płyt z filmami oraz dodatkowe kieszonki, w których możemy umieszczać pamiątki ślubne, tworząc wspaniała księgę pamiątkową.

Za taki album ślubny zapłacimy od około 50 do nawet 300 złotych, gdy zdecydujemy się na bogato dekorowany model.