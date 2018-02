Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek (PiS) sondował możliwość wprowadzenia zarządu komisarycznego w powiecie łęczyńskim. Głównym powodem jest zła sytuacja finansowa samorządu.

– 9 grudnia 2017 r. wojewoda lubelski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby rozważył wystąpienie do premiera z wnioskiem o zawieszenie organów powiatu łęczyńskiego i ustanowienie zarządu komisarycznego. Podyktowane to było złą sytuacją finansową powiatu, co zdaniem wojewody zagraża nie tylko wykonaniu zadań publicznych przez powiat, ale w ogóle jego funkcjonowaniu – mówi Marek Wieczerzak, doradca wojewody lubelskiego.