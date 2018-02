5 prezentów walentynkowych dla narciarzy… i nie tylko!

Do walentynek został mniej niż tydzień, a ty wciąż nie masz dla niego prezentu? Spokojnie! Podpowiemy, jaki podarunek zaskoczy twojego lubego, a przy tym będzie dlań przydatny.

Idealny prezent na walentynki? Czy istnieje idealny prezent na walentynki? Tak – jesteś nim sama ty! Wspólne chwile spędzone w romantyczny sposób to najlepsze, co możesz podarować sobie i swojemu mężczyźnie. Jeśli dodatkowo oboje lubicie sporty zimowe, sprawa jest ułatwiona – po prostu wyjedźcie w góry (albo chociaż na sanki!) Warto jednak do takiego pakietu dorzucić jakiś przedmiot. Zawsze wtedy, gdy twój luby sięgnie po niego, przypomni sobie o wspólnie spędzonych chwilach. Oto 5 przedmiotów, które przydadzą się każdemu miłośnikowi sportów zimowych! Portfel zabezpieczy jego środki

Portfel Rossignol (źródło: adventuresports.pl) Sprawdzony top walentynkowych prezentów to z pewnością portfele i inne akcesoria służące do przechowywania gotówki: portmonetki, pugilaresy i tak dalej. Jeśli twój to fan aktywnego życia, zaskocz go sportowym modelem! Co ciekawe, czarny portfel wcale nie musi być najbardziej uniwersalny. Odcień skóry dobierz do paska zegarka, który na ręce nosi twój facet – powinny być podobne lub co najmniej korespondujące. Szalik i komin ochronią gardło

Szalik - komin Rossignol (źródło: adventuresports.pl) Dobrej jakości szalik sprawi, że twój mężczyzna pomyśli o tobie ciepło zawsze wtedy, gdy będzie go wkładał. Wykonany z miękkiej wełny nie tylko ogrzeje i ustrzeże przed chorobami, ale również doda szyku na stoku. Dla najbardziej aktywnych facetów lepszym rozwiązaniem będzie praktyczny komin. Polecamy zwłaszcza naturalne materiały, bez domieszek włókien akrylowych – nie będą one powodowały drapania i swędzenia. Okulary: na narty i do miasta

Gogle Julbo (źródło: adventuresports.pl) Okulary to sprzęt niezbędny na stoku. Pozornie wydają się lekką fanaberią – w końcu każdy narciarz wyposażony jest w gogle zjazdowe. Właściwości okularów sprawiają jednak, że nasze oczy unikną oślepienia promieniami słońca, które śnieg odbija ze zdwojoną siłą także wtedy, gdy nie szykujemy się do zjazdu. Warto zatem nie oszczędzać na właściwościach okularów. Odpowiedni będzie model wyposażony w pełną ochronę przed promieniami UV. Przeciwsłoneczne okulary na narty powinny być również wygodne, a przy tym trzymać się na nosie na tyle pewnie, by nie spadły podczas podjazdu na wyciągu. Odpowiedni model będzie również pasował do stylizacji poza stokiem. Plecak turystyczny – nie tylko w góry

Plecak Osprey (źródło: adventuresports.pl) Zalety plecaka doceni każdy, nie tylko sportowiec. Niezależnie od tego, czy nasz mężczyzna wybierać się będzie w długą wędrówkę na górskim szlaku, czy tylko krótki wypad do biura, wygodny plecak powinien być razem z nim. Warto przy tym rozejrzeć się za uniwersalnym plecakiem o pojemności 15-20 l, który dzięki wyposażeniu go w kieszeń na laptopa i inne przydatne akcesoria z powodzeniem będzie służyć zarówno w leśnej głuszy, jak również w miejskiej dżungli. Karta podarunkowa – dobry prezent, gdy nie możesz się zdecydować