Agroturystyka skończone-nieskończone możliwości

Aktywnym i mniej aktywnym

Spora część polskiej agroturystyki oparta jest na gospodarstwach rolnych i nierzadko stanowi dodatkowe źródło generowania dochodów. Tu gospodarze nie zarzucają swojej działalności rolniczej, jednocześnie organizując bazę noclegową. Plusem takiej agroturystyki jest dostęp do naturalnych płodów rolnych, co jest szczególnie istotne dla gości, którzy przykładają wagę do ekologii. Jednocześnie w takim gospodarstwie można wyjść z propozycją uczestniczenia gości w pracach polowych lub ogrodowych. Bywa, że goście świadomie wybierają gospodarstwo, w którym w ten sposób można popracować.

Gospodarstwa dla mniej aktywnych raczej nie warto reklamować. Natomiast opłaci się mieć w ofercie propozycje typowo wypoczynkowe i relaksowe. Łatwiej to wychodzi, rzecz jasna, kiedy agroturystyka położona jest w pobliżu wody lub na wzniesieniu z możliwością obserwacji pejzażu.

Agroturystyka rehabilitacyjna

Tu najpopularniejszymi ostatnio ofertami jest rehabilitacja z udziałem zwierząt - na przykład hipo- lub dogoterapia. Przykładem mogą być agroturystyki w mazowieckiem. Mimo to coraz częściej gospodarze organizują rehabilitacyjne zajęcia warsztatowe, zawierające między innymi elementy rzemiosła artystycznego. Takie warsztaty nierzadko dobrze służą osobom z porażeniem mózgowym. Oczywiście i w takim wypadku rehabilitacja jest najczęściej elementem szerszej oferty. Dodatkowo w dzisiejszych czasach normą jest dysponowanie przez gospodarzy rowerami i kijkami do nordic walkingu. Zdecydowanie normą jest już przystosowanie gospodarstwa agroturystycznego dla osób niepełnosprawnych.

Agroturystyka o zdecydowanym profilu

Tu wybór jest już ogromny i bardzo często te rodzaje agroturystyki wiążą się z dużą aktywnością, nawet ekstremalną. Przykładem mogą być wioski indiańskie lub miejsca, gdzie można przebywać w jurtach, również zimą. Do tego można dodać wspinaczki lub pływanie kanadyjkami.

Bywa że profil gospodarstwa agroturystycznego związany jest z konkretnymi kulinariami, obserwacją lokalnej fauny albo cyklicznymi imprezami, na przykład przeglądami piosenki poetyckiej.