Asystent podatnika w programie pit

Roczne zeznanie podatkowe musi być złożone przez każdego, kto osiągnął przychód podlegający opodatkowaniu. Nie zawsze mamy świadomość, jak to prawidłowo uczynić, dlatego program pit może być dobrym sposobem na to, by bez specjalistycznej wiedzy prawidłowo dokonać rozliczenia z fiskusem.

W internecie znajdziemy program pit, który jest całkowicie bezpłatny, nie będziemy więc ponosić jakichkolwiek kosztów z tytułu jego pobrania, czy użytkowania. Program pit może być przydatny dla wszystkich grup podatkowych, nie tylko dla osób fizycznych, które osiągają dochody ze stosunku pracy, rent oraz emerytur, wykonywania czynności w ramach umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Program pit mogą wykorzystywać do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy również tacy z , którzy swój dochód opodatkowują na innych zasadach niż według progresywnej skali podatkowej. Program pit jest przydatny płatnikom do wypełniania i przesyłania deklaracji do urzędów skarbowych i do podatników.

Dotychczas pomocy w wypełnianiu pitów mogliśmy szukać u doradców podatkowych, w biurach rachunkowych, bądź samodzielnie wertując przepisy podatkowe.Przedsiębiorca mógł liczyć na pomoc dobrego księgowego lub doradcy, który obliczał podatek, uwzględniał w wyliczeniach przysługujące ulgi, wypełniał wszelkie deklaracje i wysyłał je terminowo do organu skarbowego, przypominał też o terminach płatności składek zusowskich i zaliczek na podatek.Również dobry księgowy lub doradca podatkowy doradzał, co zrobić, aby płacić niższe podatki.

Program pit przejął funkcje asystenta podatkowego, gdyż jest obecny na każdym kroku wypełniania druku, wskazuje odpowiednie rubryki do wypełnienia i podpowiada, w jaki sposób należy je wypełnić, podpowiada najlepsze rozwiązania. Za pomocą pytań użytkownik prowadzony jest przez kolejne etapy rozliczenia. Nie musi posiadać wiedzy o podatkach, wertować zawiłych i często niejednoznacznych przepisów, by poradzić sobie z wypełnianiem poszczególnych pól na formularzach podatkowych.

Wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań, aby program pit wybrał właściwy dla podatnika formularz zeznania oraz odpowiednie załączniki do niego. Program zadaje pytania dotyczące naszej sytuacji, aby pomóc odnaleźć ulgi podatkowe, z których można skorzystać. Na podstawie odpowiedzi “asystent” podpowiada, jak obniżyć podatek w bieżącym i w przyszłym roku.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze można skorzystać z bazy wiedzy na temat podatków, gdzie znajdziemy przepisy podatkowe, cenne porady i podpowiedzi na temat preferencji podatkowych, ulg i odliczeń. Możliwe jest też zadawanie pytań ekspertom.