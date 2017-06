Środki unijne z RPO WL to nie tylko bezzwrotne wsparcie dla firm. Doskonałym zastrzykiem finansowym dla przedsiębiorców są pożyczki i poręczenia dostępne na preferencyjnych warunkach od Perspektywy finansowej 2007-2013.

Już niebawem pojawi się nowa oferta finansowa skierowana do biznesu. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierze profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych , które będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP.

Na terenie województwa lubelskiego zostanie utworzona sieć dystrybucyjna instytucji finansowych, które będą udzielały przedsiębiorcom pożyczek na preferencyjnych warunkach, poręczeń jako zabezpieczeń na spłatę zaciągniętych zobowiązań, czy też wejść kapitałowych. Skuteczność docierania ze wsparciem finansowym do biznesu zależy w dużej mierze od profesjonalnej i dostępnej struktury pośrednictwa finansowego. Dlatego też zachęcam zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu na Pośredników Finansowych BGK. Dlatego też zachęcam zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu na Pośredników Finansowych BGK– mówi Marceli Niezgoda, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

W ramach dostępnych form pożyczkowych to przedsiębiorcy będą określać ile pieniędzy chcą przeznaczyć na rozwój swojej działalności. Pożyczki dostępne dla firm będą udzielane na bardzo korzystnych warunkach z możliwie długim terminem spłaty.

Możliwości korzystania z pożyczek będą szczegółowo określane już przez Pośredników Finansowych, a wszystkie informacje będą dostępne na ich stronach internetowych, na stronie internetowej BGK oraz www.rpo.lubelskie.pl.