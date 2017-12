Budowa hali magazynowej od A do Z

Materiał.



Czy można sobie wyobrazić drewnianą halę magazynową ? Oczywiście, że tak jednak czy będzie to konstrukcja praktyczna, użyteczna ? Niekoniecznie. Co za tym idzie oczywistym jest, że przed inwestorem stawiającym halę magazynową staje wybór pomiędzy dwoma podstawowymi materiałami budowlanymi, jakimi są beton i stal. Każdy z nich to zupełnie inne warunki budowy, a także odmienne cechy powstałej na ich bazie konstrukcji. Warto przy tym pamiętać, że to także samo przeznaczenie hali magazynowej będzie determinowało sposób jej wykonania.

Beton.

Betonowe, czy murowane hale magazynowe to przede wszystkim stabilność konstrukcji i solidność. Jednocześnie trzeba pamiętać, że konstrukcja osadzona na fundamentach będzie wymagała dłuższego czasu budowy, a jej ewentualna rozbudowa czy modernizacja będzie wiązała się ze stosunkowo sporymi nakładami. Tym samym warto zwrócić uwagę na potrzeby inwestora względem hali magazynowej. Pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą. Ponadto należy także zwrócić uwagę na to, że już samo ulokowanie konstrukcji na danej działce będzie wymuszało konieczność użycia danego materiału. Rodzaj podłoża, otoczenie działki, a także perspektywy rozwoju samej hali, jak i też okolicy mogą stanowić ważny elementy wskazujący na wykorzystanie danego materiału budowlanego.

Stal.

Konstrukcje stalowe posiadają cechę, która pozwala na zdecydowaną przewagę tego rodzaju budowli. Szybkość stawiania budynku opartego o elementy stalowe jest nieporównywalnie większa od tego, co może zaoferować beton. Co więcej trzeba pamiętać także o efektywności tego rodzaju materiałów. Stalowe hale magazynowe wykazują się bowiem o wiele większą elastycznością w zakresie ich rozbudowy, a nawet zmiany ułożenia względem granic działki. Co więcej także ewentualne usunięcie całej budowli będzie o wiele prostsze i szybsze.

Warto także pamiętać, że metalowe hale magazynowe to także:

- użytkowanie od razu po postawieniu,

- niski ciężar, co pozwala na ustawianie budowli na różnych rodzajach gruntu,

- odporność na działanie sił dynamicznych,

- szerokie możliwości rozbudowy lub zmniejszenia powierzchni hali magazynowej.

