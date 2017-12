Czekany – jak wybrać odpowiedni model?

Zachwycające białe krajobrazy, mroźne powietrze – tak wygląda zima. W górach jest wyjątkowo piękna, ale też niebezpieczna. Jeżeli jesteś aktywny również zimą i nieobce są Ci te ekstremalne warunki koniecznie przeczytaj ten tekst, aby dowiedzieć się jak w odpowiedni sposób przygotować się do bezpiecznej, zimowej turystyki górskiej. Odpowiednio dobrane czekany to podstawowy sprzęt każdego podróżnika o tej porze roku oraz gwarancja pewności i udanej wyprawy.

Czekany to nieodłączny element alpinisty. Na rynku obecnych jest wiele modeli czekanów przystosowanych do śniegu, lodu, a nawet skał. Wydaje się, że wszystkie czekany wyglądają tak samo – z jednej strony posiadają grot, z drugiej głowicę, jednak po dłuższej obserwacji można zauważyć znaczne różnice w długości, szerokości, zakończeniu czy wygięciu. Czekany dzielą się na czekany klasyczne ( turystyczne) oraz czekany wspinaczkowe ( tzw. dziabki). Każdego rodzaju czekany dostępne są w e-Horyzont.pl.

Czekan klasyczny (turystyczny).

Nieco przypomina zwykłą laskę, jednak składa się z wielu elementów: grota, głowicy, dzioba, styliska, łopaty oraz pętli, która utrzymuje czekan i przeciwdziała jego zgubieniu. Czekany są przeznaczone do wspinaczek na strome tereny o nachyleniu powyżej trzydziestu stopni. Na niższe, mniej wymagające obszary znacznie lepiej sprawdzają się kijki trekkingowe. Bez czekanu klasycznego nie obejdzie się wchodząc zimą np. na Świnicę w Tatrach Wysokich.

Czekan wspinaczkowy (dziabka).

Wspinanie się na co raz większe szczyty, przekraczanie własnych granic możliwe jest właśnie dzięki czekanom wspinaczkowych. Czekany wspinaczkowe to nic innego jak wyspecjalizowane, udoskonalone czekany klasyczne. Są przeznaczone do technicznej wspinaczki w ekstremalnych warunkach np. po lodzie, zamarzniętej trawie. Dziabki ulegają podziałowi na trzy grupy ze względu na stopień wygięcia styliska. Są to czekany lekko wygięte, średnio wygięte oraz mocno wygięte. Pierwsze z nich znajdują zastosowanie na terenach alpejskich podczas łatwej wspinaczki lodowej oraz mikstowej. Średnio wygięte czekany są najbardziej uniwersalne, ponieważ sprawdzają się zarówno w alpinizmie, jak i w drytoolingu, wspinaniu mikstowym i na lodospadach. Zaś czekany o mocnym wygięciu są idealne do trudnego drytoolingu, wymagającego miksta czy wspinania lodowego.

Jaka długość?

Odpowiednia długość styliska jest niezwykle ważna, ponieważ czekany powinno trzymać się w ręce znajdującej się najbliżej stoku. Jeżeli czekan jest zbyt długi znacznie szybciej się męczymy, odczuwamy dyskomfort, ból, a wtedy znacznie łatwiej o kontuzje. Nieodpowiednio dostosowany czekan nie zapewnia także właściwego bezpieczeństwa. Najpopularniejszy jest pogląd, że długość styliska powinna odpowiadać odległości pomiędzy palcami u opuszczonej ręki, a kostką u nogi. Jednak wyjątek stanowi sytuacja, gdy zamierzamy się wspinać na lodowce o niewielkim nachyleniu, wtedy doskonale sprawdzą się dłuższe czekany.

Lżejszy oznacza lepszy?

Powszechną prawdą jest, że w górach wszelkie kilogramy są zbędne. Z reguły przy czekanach zasada ta się sprawdza, jednak zawsze należy brać pod uwagę indywidualne warunki. Istotny jest typ wspinaczki oraz teren. Przy mniej wymagających obszarach sprawdzą się lekkie czekany, które pełnią przede wszystkim funkcje dodatkowego oparcia. Jeżeli jednak naszym celem jest trudne, techniczne wejście należy rozważyć kupno znacznie cięższego czekana, którym łatwiej się wbija w wymagające podstawy.

Wytrzymałość.

Na styliskach czekanów zawsze widnieją oznaczenia T lub B, określają one wytrzymałość. Stylisko opatrzone literą B oznacza wytrzymałość w granicach 2,5 kN, zaś literą T – ok. 3,5 kN. Czekany turystyczne zazwyczaj posiadają oznaczenie B, zaś czekany wspinaczkowe T. Te drugie sprawdzają się nawet w wyjątkowo ekstremalnych warunkach, mogą być używane do budowy punktów stanowiskowych.

Materiał też ma znaczenie.

Metale podczas ujemnych temperatur nie należą do szczególnie lubianych materiałów. Pomimo posiadania specjalnych antypoślizgowych rękawic ich używanie często jest niekomfortowe. Dlatego też warto zainwestować z czekany posiadające gumowy uchwyt, co znacznie ułatwia korzystanie z nich.