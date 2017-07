Czy i kiedy warto zmienić rachunek bankowy?

Darmowe konto – czy to możliwe?

Jak każde podmioty gospodarcze działające na rynku, banki konkurują między sobą przygotowanymi propozycjami, starając się zdobyć klientów. Przekłada się to na zróżnicowaną i często zmieniającą się ofertę. Jeżeli konto w banku zakładałeś kilka czy nawet kilkanaście lat temu, to możesz płacić nie tylko za zlecone przelewy bankowe, lecz także za prowadzenie rachunku. Czy to konieczne? Okazuje się, że nie.

W ofercie co najmniej kilku banków znajdują się darmowe rachunki bankowe – klienci nie płacą za prowadzenie konta, obsługę karty płatniczej, przelewy krajowe w systemie Elixir, a dodatkowo mają co miesiąc do wykorzystania darmową pulę przelewów zagranicznych. Jeżeli zatem z twojego rachunku bank co miesiąc ściąga kwotę w wysokości np. 10 zł tytułem opłat, to powinieneś rozejrzeć się za tańszym kontem, bo jest w czym wybierać.

Nie tylko koszty – dlaczego jeszcze warto zmienić rachunek?

Opłaty to nie jedyny powód, dla którego warto poszukać alternatywy dla dotychczasowego rachunku bankowego – istotny jest również dostęp do dodatkowych usług. Świetnym przykładem są konta w Lions Bank. Klienci, którzy założą jeden z rachunków właśnie w tym banku, mogą liczyć, że otrzymają dostęp do usług concierge. Będą mogli zatem skorzystać z pomocy pracowników banku np. wówczas, gdy będą chcieli zarezerwować bilet na samolot.

Kilka lat temu usługi concierge nie były tak popularne jak dziś. Korzystając z produktu, którego nie ma w aktualnej ofercie banku, możesz tracić nie tylko finansowo – możesz nie mieć dostępu choćby do doradców finansowych, którzy by cię wsparli swoją wiedzą przy układaniu długoterminowego planu oszczędzania czy inwestowania.

Konto, dzięki któremu zarabiasz

Czy wiesz, że są konta, dzięki którym możesz dodatkowo zarobić? W ostatnich latach banki nie tylko przykładają szczególną uwagę do standardu obsługi klienta czy usług concierge, lecz także wprowadziły rozwiązania, dzięki którym posiadacze kont mogą dodatkowo zarobić. Mowa m.in. o moneyback.

Posiadając kartę płatniczą podpiętą pod rachunek osobisty i używając jej podczas robienia zakupów, możesz liczyć, że bank zwróci ci część poniesionych wydatków. Na tej usłudze najwięcej mogą zarobić klienci, którzy z karty płatniczej korzystają bardzo intensywnie – przyzwyczaili się do płatności bezgotówkowych i takie preferują.

Zmiana rachunku bankowego wcale nie jest trudna

Banki doskonale wiedzą, że to właśnie niechęć do zmian sprawia, że klienci są skłonni płacić. Założenie nowego i zamknięcie dotychczasowego rachunku bankowego nie jest jednak czasochłonne. Po wybraniu produktu, wcale nie musisz udawać się do banku – wniosek o jego otwarcie możesz złożyć online.

Gdy otrzymasz i podpiszesz umowę z bankiem o prowadzenie tańszego niż dotychczas rachunku bankowego, będziesz mógł zgłosić zmianę np. pracodawcy. Wniosek o zamknięcie dotychczasowego konta powinieneś złożyć po upewnieniu się, że osoby, z którymi współpracujesz odnotowały zmianę i przelewy kierują już na nowy numer rachunku.