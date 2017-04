Dlaczego warto inwestować w pozycjonowanie stron?

Czy wiesz, że ruch na stronie to woda na młyn dla Twojego biznesu? Z naszych obserwacji wynika, że w wielu branżach można pozyskać ponad 75% całości ruchu z wyszukiwarki Google. Dla Ciebie, jako właściciela strony to dobra wiadomość. Masz niepowtarzalną szansę na zwiększenie zasięgów i dotarcie ze swoją ofertą do nowych Klientów. Długofalowe korzyści biznesowe możesz uzyskać z pozycjonowania strony właśnie w wyszukiwarce Google. Każda strona www powinna być nastawiona na sprzedaż i zyski. Raz zdobyte pozycje słów kluczowych mogą się utrzymywać przez długi czas. Chcesz zrobić profesjonalny marketing własnej domeny w wyszukiwarce Google? Czy jednak wolisz zlecić SEO profesjonalistom?

SEO czy PPC?

Pozycjonowanie strony (SEO), czy płatna reklama w Google AdWords? Chcesz znać odpowiedź? W naszej opinii pozycjonowanie strony internetowej daje długotrwałe korzyści biznesowe, które można osiągnąć dużo mniejszym nakładem finansowym niż reklama PPC (Pay Per Click).

Korzystanie z płatnej reklamy także ma swoje zalety, szczególnie dla młodych stron internetowych, które natychmiast potrzebują ruchu i nowych Klientów. Wadą korzystania z tego źródła ruchu jest jednorazowy efekt w postaci ruchu (każde kliknięcie kosztuje).

Dobrym rozwiązaniem jest połączenie usługi PPC i SEO. Jeżeli dysponujesz mniejszymi funduszami, to polecamy zainwestować swoje środki w pozycjonowanie.

Jak wybrać dobrą agencję SEO?

Teraz powinieneś odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania:

Czy samodzielnie nauczysz się pozycjonowania stron?

Czy zlecisz pozycjonowanie agencji SEO?

Obie decyzje paradoksalnie wiążą się z dużym ryzykiem. Możesz wiele zyskać i jednocześnie wiele stracić. Samodzielne pozycjonowanie strony może przynieść więcej szkód niż korzyści, jeżeli brakuje Ci doświadczenia. Z kolei zlecenie SEO zewnętrznej firmie wiążę się z dużym ryzykiem, że trafisz na nieuczciwą agencję.

Co jest lepszym rozwiązaniem?

Nasza opinia jest jednoznaczna. Lepszym rozwiązaniem będzie, gdy zlecisz pozycjonowanie agencji SEO, np: Projekt Marketing.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalistów?

Pozycjonowanie stron to umiejętność, która wymaga doświadczenia. Doświadczony specjalista SEO pracował na marketingiem nie jednej strony o podobnej tematyce do Twojej. Szybciej wyszuka odpowiednie słowa kluczowe do pozycjonowania, zrobi lepszą optymalizację Twojej witryny i zbuduje strategię pozyskiwania mocnych linków z tematycznych domen.

Do tego dochodzą dodatkowe koszty związane z nauką i obsługą narzędzi SEO. Dla specjalisty analityka widoczności strony to żadna nowość.

Dla Ciebie proponujemy, abyś zajął się rozwojem własnej firmy. Konkurencja z każdym dniem wzrasta. Czy wiedziałeś, że kiedyś liderem była Pepsi? Teraz gigantem jest Coca Cola.

Pozycjonowanie strony w Projekt Marketing

Naszą działalność opieramy na ścisłej współpracy z Klientem. Na początku współpracy nasz zespół specjalistów wykonuje szczegółową analizę strony, tzw. audyt SEO. Musisz wraz z nami poznać mocne i słabe strony swojej strony, czy sklepu internetowego.

Jak pozycjonujemy strony w 6 krokach?

Krok 1 - Cele biznesowe

Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie. Badamy potrzeby naszych klientów, ich oczekiwania. Zapoznajemy się, co jest głównym celem biznesowym właściciela strony internetowej. Jakie produkty chce sprzedawać lub jakie usługi chce promować przez Internet?

Krok 2 - Słowa kluczowe

Wyznaczenie celów biznesowych pozwala opisać biznes Klienta w postaci fraz kluczowych. Dobieramy słowa kluczowe, które mają potencjał wyszukiwań, czyli takie których szukają ludzie w wyszukiwarce Google. Do znalezienia odpowiednich fraz kluczowych wykorzystujemy profesjonalne narzędzia SEO. Znalezione słowa z potencjałem ruchu wysyłamy do Klienta w celu akceptacji. Frazy kluczowe wyznaczają strategię optymalizacji i pozycjonowania strony www.

Krok 3 - Optymalizacja stron

Optymalizacja strony internetowej to działania przeprowadzone bezpośrednio na stronie Klienta, tzw: działania on-site. Celem optymalizacji jest wzrost pozycji fraz kluczowych w wyszukiwarce Google i zwiększenie ruchu na stronę internetową. Do przeprowadzenia optymalizacji kierujemy się wytycznymi dla webmasterów, co pozwoli uniknąć w przyszłości filtrów i kar ręcznych od Google. Analizujemy serwis internetowy począwszy od struktury kodu, budowy serwisu, jego szybkości i nasycenia treści wraz ze słowami kluczowymi wybranymi do pozycjonowania.

Wszystko po to, aby wyszukiwarki we właściwy sposób mogły sklasyfikować zawartą treść na stronie i łatwiej udostępniać informacje dla klientów w wynikach wyszukiwania. W efekcie powinien nastąpić wzrost pozycji i sprzedaży wynikającej ze wzrostu ruchu. Przedstawiamy propozycje zmian w serwisie oraz kluczowe cele dla sklepu, czy strony WWW.

Podczas dokonywania zmian na stronie wskazany jest dostęp do kodu źródłowego serwisu, aby dokonać koniecznych poprawek. W tym celu potrzebne są dostępy do serwera (FTP) i systemu zarządzania treścią (CMS).

Następnie nasi specjaliści SEO wykonują całą pracę ogólnie nazywaną optymalizacją strony.

Analizujemy i poprawiamy w pierwszej kolejności następujące elementy na stronie:

Odpowiednia prezentacja informacji na stronie, w tym poprawa struktury serwisu.

Dopasowanie treści do celów kluczowych firmy.

Optymalizacja meta tagów.

Zbadanie, czy zawartość treści serwisu jest unikatowa, czy nie została skopiowana.

Analizowanie szybkości ładowania strony.

Zbadanie ilości i jakości linków prowadzących do strony w narzędziach pomocnych przy pozycjonowaniu.

Poprawienie struktury linkowania wewnątrz strony i w jej internetowym otoczeniu.

To tylko nieliczne prace optymalizacyjne, które wchodzą w skład szeroko pojętego SEO.

Krok 4 - Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron to działania przeprowadzone poza stroną Klienta, tzw: działania off-site. Sprawnie wdrażamy czynności związane z pozyskiwaniem wartościowych i tematycznych linków. Wyznaczamy strategię likowania, którą konsekwentnie realizujemy.