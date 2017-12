Od 1991 roku Polacy są zobowiązani do rozliczania swoich przychodów. Reguluje to Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Jedną z ważniejszych rzeczy, które należy wiedzieć, jest informacja do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017.

Jednak nie są to wszystkie druki, które składane są do urzędów skarbowych. Z tej przyczyny są też inne terminy, które trzeba znać, aby wiedzieć do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017 .

Jednym z najbardziej powszechnych terminów jest 30 kwietnia w roku następującym po roku rozliczeniowym. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ostatni dzień kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, czyli w sobotę albo w niedzielę. Wówczas termin ten wydłużony jest do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Jednak w roku 2018 ostatni dzień kwietnia przypada w poniedziałek, dlatego to jest ostatni dzień, kiedy można złożyć deklarację PIT. Za spóźnienie mogą być naliczone kary finansowe. W terminie tym PIT muszą rozliczyć podatnicy, którzy składają następujące zeznania podatkowe:

Do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017 z działalności gospodarczej czy najmu?

Odmienny termin na rozliczenie druku PIT za rok 2017 mają osoby, które składają PIT-28. Rozliczają go osoby, które w minionym roku rozliczeniowym osiągnęły przychody z tytułu własnej działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy. Termin na złożenie tej deklaracji jest wyznaczony na 31 stycznia w roku następującym po roku rozliczeniowym i tak jak w przypadku wyżej opisanego terminu, może się on zmieniać zależnie od tego, czy ostatni dzień stycznia przypada w dzień roboczy, czy też w dzień wolny od pracy. W roku 2018 31 stycznia przypada w środę, jest to więc ostatni dzień, do kiedy można rozliczyć PIT-28.

Do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017 za dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane?

Podatnicy, którzy są zobligowani złożyć zeznanie podatkowe PIT-CFC, mają na to czas do końca dziewiątego miesiąca po roku rozliczeniowym zagranicznej spółki kontrolowanej. W sytuacji, gdy dana spółka nie ma ustalonego roku rozliczeniowego, data do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017 zależy od roku podatkowego podatnika. Inaczej też wygląda tu sytuacja, kiedy podatnik osiąga przychody w więcej niż tylko w jednej ze spółek. W takim przypadku każdy przychód musi być rozliczony osobno, zatem termin do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017 za każdym razem może być inny.

Rozliczenie PIT przez internet

Od 2008 roku w Polsce istnieje możliwość rozliczania druków PIT przez internet. Wszystkie ustalone terminy do kiedy rozliczyć PIT 2018 za rok 2017 są ważne także dla e-deklaracji. Jednak rozliczenie przez internet jest dużo łatwiejsze i zajmuje mniej czasu, niż rozliczenie druku papierowego oraz jego wysyłka pocztą. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest krótszy czas oczekiwania na należny zwrot podatku, kiedy wysyła się PIT przez internet.