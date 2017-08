Duże pożyczki pozabankowe - jak bezpiecznie pożyczać duże kwoty pieniędzy

Sprawdź pożyczkodawcę

Na rynku działa wiele firm, oferujących pożyczki pozabankowe. Nie wszystkie mają jednak równie atrakcyjną i przejrzystą ofertę. Dlatego należy poświęcić trochę czasu na rzetelny przegląd rynku. Jeśli chcesz mieć pewność, że pożyczkodawca jest uczciwy, sprawdź jego stronę internetową. Powinna ona zawierać przede wszystkim dane kontaktowe oraz informacje, dotyczące oferty pożyczki (przykład reprezentatywny lub tabela opłat). Jeśli nie udało Ci się znaleźć tych danych, będzie lepiej jeśli poszukasz innej oferty. Posiadając pełną informację, na temat wybranej firmy, sprawdź czy figuruje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby być pewnym pożyczkodawcy, możesz również przeczytać opinie o nim, zamieszczane na forach internetowych. Skutecznym narzędziem są też internetowe porównywarki pożyczkowe.

Przeanalizuj ofertę

Jeśli już wybrałeś konkretną ofertę pożyczki pozabankowej, dokładnie się z nią zapoznaj. Szczególnie ważne jest przeanalizowanie umowy pożyczkowej przed jej podpisaniem lub zaakceptowaniem (w przypadku pożyczki on-line). Pamiętaj, że duża objętość tekstu nie zwalnia z konieczności lektury tak istotnych dokumentów! Szczególną uwagę zwróć na wszelkiego rodzaju „gwiazdki”, czy dopiski pisane mniejszą czcionką. Jeśli zapisy umowy są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z pożyczkodawcą, żeby rozwiać swoje wątpliwości. Pamiętaj, że dobrze skonstruowana umowa pożyczki pozabankowej powinna zawierać informacje na temat m.in.: wysokości kwoty zobowiązania; całkowitej kwoty do spłaty; wysokości i liczby rat oraz RRSO.

Oceń własne możliwości

Zanim podejmiesz zobowiązanie dobrze zastanów się, czy stać Cię na jego spłatę. Wysokość oferowanej przez pożyczkodawcę kwoty to nie wszystko. Zwróć uwagę na wysokość i liczbę rat oraz koszty pożyczki. Postaraj się dostosować je do swojej sytuacji finansowej w taki sposób, żebyś później nie miał problemów z uregulowaniem należności. Jeśli proponowana, miesięczna rata przekracza Twoje możliwości, spróbuj podzielić kwotę na większą ilość rat – jest to lepsze, niż comiesięczne zachwianie budżetu domowego dużym zobowiązaniem wobec pożyczkodawcy.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych w sieci

Jeżeli decydujesz się na wzięcie pożyczki pozabankowej on-line, zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Strona pożyczkodawcy powinna posiadać certyfikat SSL, będący gwarantem bezpieczeństwa danych, przekazywanych drogą elektroniczną (widoczny w przeglądarce w postaci zielonej kłódki przy adresie www). Zwróć również uwagę na alerty czy niepokojące komunikaty. Jeśli coś wzbudzi Twoją obawę, opuść stronę zanim wypełnisz wniosek.

Nie daj się oszukać

Unikaj firm, które jeszcze przed podpisaniem umowy wymagają uiszczenia wysokiej opłaty za samo rozpatrzenie wniosku. Taka praktyka nie jest w Polsce legalna, dlatego będzie lepiej jeżeli będziesz trzymał się z daleka od tego rodzaju ofert.

