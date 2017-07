Jak przyspieszyć wzrost włosów? Najlepsze domowe sposoby

Marzysz o tym, żeby mieć piękne i silne włosy? Nie jesteś sama… Większość osób, także mężczyźni, zadają sobie pytanie jak sprawić, by ich włosy były jak z reklamy. Nic dziwnego – posiadacze lśniących i mocnych włosów wyglądają pewniej i młodziej! Rzeczywistość jest taka, że niewiele z nas może się pochwalić włosami iście z reklamy. Poniższy artykuł pozwoli Ci zrozumieć dlaczego jest tak a nie inaczej – a co więcej, pomoże Ci odkryć przyczyny tego stanu i wpłynąć na znaczną poprawę kondycji Twoich włosów. Sekret tkwi nie tyle w kosmetykach i drogich zabiegach, ile w codziennych czynnościach i złych nawykach, które nieświadomie powtarzamy.

Dlaczego nie chcą rosnąć?

Słaby wzrost włosów ma wiele przyczyn; zanim zaczniesz szukać rozmaitych chorób i dolegliwości, przyjrzyj się swoim codziennym nawykom i przemyśl je krok po kroku:

Jak traktujesz swoje włosy?

Czy często je farbujesz? Używasz suszarki? Prostownicy? Lokówki? Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to nie bądź zaskoczona, że Twoje włosy nie są w najlepszym stanie. Traktowanie ich chemikaliami lub narażanie na nadmierny i nienaturalny wpływ z zewnątrz bardzo mocno je uszkadza, co w efekcie sprawia, że włosy stają się słabe, cienkie, zaczynają się rozdwajać oraz wypadać częściej niż powinny.

Niezdrowa dieta

Niezbilansowany sposób odżywiania to kolejna z przyczyn słabej kondycji Twoich włosów. To proste – jeżeli nie karmisz organizmu we właściwy sposób, nie będzie on miał siły zadbać o jego zewnętrzne części, skupi się raczej na organach wewnętrznych, a i na to czasem może mu brakować elementów.

Problemy zdrowotne

Jeżeli zmagasz się z jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, także i to może mieć wpływ na niezadowalający stan Twoich włosów. Jednym z oczywistych przykładów są problemy skórne (jak łojotokowe zapalenie skóry) – osłabiają włosy, powodując nierzadko ich wypadanie.

Przyjmowanie rozmaitych chemikaliów (w postaci leków na różne choroby) naturalnie będzie dotykać także Twoje włosy. Jeśli zażywasz środki na np. dnę moczanową, wysokie ciśnienie, depresję etc., nie licz na to, że będziesz mogła pochwalić się silnymi i zdrowymi włosami.

Stres

Choroba XXI wieku, przyczyna wielu innych chorób i problemów. Spytaj sama siebie, czy jesteś zrelaksowana, czy raczej zamieniasz się w kłębek nerwów. Organizm człowieka to system naczyń połączonych i ubytek w jednym miejscu będzie powodował brak równowagi w innym.

Co zatem robić?

Znając już najczęstsze przyczyny słabego porostu włosów, zobaczmy jak można sobie poradzić z tym problemem.

Lekarz

Jeżeli zażywasz leki na którąś z dolegliwości i podejrzewasz, że przyjmowane środki wpływają negatywnie na stan Twoich włosów, poproś swojego lekarza o sugestię zmiany preparatów. Nie kombinuj nic samemu – to Twoje zdrowie jest najważniejsze. Lekarz na pewno Ci doradzi i wspólnie znajdziecie optymalne rozwiązanie.

Zmiana diety

„Jesteś tym, co jesz” – w tym prostym powiedzeniu jest bardzo dużo prawdy. Nie bez potrzeby nazywamy jedzenie pożywieniem; ma ono odżywiać komórki Twojego ciała, dostarczając mu wszelkie elementy do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania. Przyjrzyj się więc swojej diecie i zobacz jakich produktów nie powinno w niej zabraknąć:

Białko

Konieczne dla Twojego organizmu. Gdzie je znaleźć? W jajkach, w chudym mięsie, w rybach, drobiu. Nie przejmuj się jeżeli jesteś na diecie wegetariańskiej (lub wegańskiej): białko pozyskasz z orzechów, strączkowców, produktów sojowych. Białko to podstawa dla zdrowych włosów – dostarcza ono cennych aminokwasów, które tworzą keratynę, główny budulec włosów.

Witamina C

Zapobiega łamliwości włosów, kluczowa dla ich komórek; te z kolei tworzone są z kolagenu, który nie może być syntetyzowany bez witaminy C. Nie zapominaj zatem o codziennej porcji warzyw i owoców. Idealnie może się sprawdzić świeżo wyciskany sok z pomarańczy, bogaty w witaminę C; pulpy z pomarańczy możesz użyć także jako maseczki do włosów.

Cynk i żelazo

Cynk wspiera cebulki włosów, przekazuje im tlen. Bez tych dwóch składników Twoje włosy nie mają szansy na to, by stać się silne i mocne. Gdzie szukać cynku i żelaza? W chudym mięsie, maśle orzechowym, drobiu, cieciorce, pestkach dyni, płatkach, chlebie, w małżach i krabach.

Witaminy z grupy B

Pamiętaj zwłaszcza o biotynie i ryboflawinie. Gdzie znaleźć witaminy z grupy B? Włącz do swojej diety groszek, karczochy, ziemniaki, szpinak, płatki owsiane oraz owoce morza.

Pozostałe

Czyli witaminy: D, E, K, A, a także kwasy omega-3. Oczywiście można je wszystkie kupić w postaci zgrabnych kapsułek, jednak wiedz, że witaminy i mikroelementy najlepiej przyjmowane są przez organizm z naturalnego pożywienia (nie w postaci suplementów).

Kosmetyki?

Na rynku znajdziesz wiele preparatów, które przyśpieszają porost włosów – niektóre z nich są całkiem skuteczne, ale… pamiętaj, że Twój problem nie zniknie, jeżeli nie zwalczysz jego głównej przyczyny. Nieodpowiednia dieta, stres, niewłaściwe traktowanie włosów – zanim zaczniesz szukać pomocy w sklepowych środkach, najpierw przemyśl swoje codziennie wybory i czynności.

Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów, za pomocą których możesz sprawić, że Twoje włosy będą rosły szybciej i przede wszystkim zdrowiej. Poniżej kilka najpowszechniejszych rozwiązań:

Relaks

Tak, zrelaksuj się, wyeliminuj stres ze swojego życia. Brzmi dziwnie? Nie powinno. Stres, jak pewnie wiesz, wpływa negatywnie na jakość Twojej codzienności, na Twoje zdrowie, a zatem i na stan włosów. Naucz się metod relaksacji, znajdź tę, która najbardziej Ci odpowiada. Wypróbuj jogę, ciepłą kąpiel z olejkami lub zwyczajny spacer. Nie zapomnij także o regularnym śnie – podczas snu cebulki Twoich włosów mogą się efektywnie zregenerować.

Masaż

Poprawia krążenie krwi pod skórą głowy. Jak masować? To proste: użyj jakiegoś oleju, podgrzej go trochę i nałóż delikatnie na skórę głowy, wmasowując go okrężnymi ruchami we włosy. Wykonuj masaż przez około 5 minut, zmyj potem przy użyciu szamponu.

Jakich środków używać do masażu? Jak robić maseczki do nakładania na włosy? Sprawdź kilka poniższych rozwiązań:

Olej rycynowy

Jeden z najlepszych preparatów na włosy. Ma szerokie zastosowanie w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji włosów (ze względu na wysoką koncentrację witaminy E i kwasów tłuszczowych omega-9). Olej rycynowy jest dosyć lepki, dlatego dobrze będzie wymieszać go z innymi olejami (np. oliwa z oliwek, olej kokosowy, czy też migdałowy; mieszamy w równych proporcjach). Taką mieszankę nakładamy na włosy na 30 minut (nie zapomnij potem umyć głowy).

Awokado

Chyba każdy słyszał już o pozytywnych właściwościach tego owocu. Zielony i kremowy, naturalnie tłusty – może przynieść ukojenie Twoim zniszczonym włosom. Zmiksuj rozgniecione awokado z łyżką oliwy z oliwek i nałóż na świeżo umyte włosy na 20 minut. Po tym czasie umyj i nałóż odżywkę. Efekty zauważysz dosyć szybko, a Twoje włosy podziękują Ci za dobre traktowanie.

Olej kokosowy

Zawsze warto mieć butelkę oleju kokosowego w Twojej kosmetyczce; zwłaszcza kiedy zabiegasz o silne i lśniące włosy. Składniki zawarte w oleju kokosowym dodadzą mocy Twoim włosom.

Jajka

Maseczka z jajek, bogata w cynk, białko, selen, żelazo i fosfor, sprawi, że Twoje włosy odzyskają dawną siłę i blask. Jak ją przygotować? Zmieszaj surowe jajko z olejem winogronowym (4 łyżki) i kilkoma kroplami olejku lawendowego. Nałóż na 30 minut, potem umyj. Prostszy sposób to zmieszanie żółtka z dwiema łyżkami oliwy z oliwek – nałóż na 20 minut, następnie umyj z wodą i szamponem.

Aloes

Idealny kiedy zmagasz się z przetłuszczającymi się włosami. Powyższe sposoby są świetne dla osób, które nie mają z tym problemu. Jeżeli jednak użyjesz ich w przypadku kiedy Twoje włosy mają i tak już nadmiar oleju, to pogorszy to jeszcze sytuację. Dlatego sok z aloesu jest doskonałym rozwiązaniem. Możesz przygotować maseczkę używając soku z aloesu i soku z cytryny (nałóż na 20 minut, raz na tydzień wystarczy, by zobaczyć efekty).

Ponadto spożywanie (doustnie) soku z aloesu także wpłynie pozytywnie na kondycję Twoich włosów.

Zioła

Nie powinno to być zaskoczeniem, że również zioła mają pozytywny wpływ na włosy. Wiele preparatów sklepowych ma w składzie któreś z ziół. Mają one zbawienne działanie, właściwie używane są w stanie wspomóc szybki wzrost włosów. Najlepsze zioła to: skrzyp, szałwia, kocimiętka, pokrzywa, rozmaryn.

Poza tym picie zielonej herbaty może wpłynąć na stan Twoich włosów. Jest ona bogata w substancje przeciwzapalne, które z kolei pomagają w krążeniu krwi.

Herbatki ziołowe mogą też służyć jako maseczka na włosy – a dokładniej napary z ziół. Jak je przygotować? Wybierz dany składnik i zaparzaj we wrzątku przez 20 minut. Potem nałóż na włosy; po 20 minutach spłucz wodą.

A zatem…

Jak widać wiele codziennych, często pomijanych w rozważaniach kwestii wpływa na stan Twoich włosów. Jedną z takich czynności jest… samo mycie włosów. Tutaj, w przeciwieństwie do ciała, im rzadziej myjesz włosy, tym lepiej. Zbyt częste mycie osłabia cebulki Twoich włosów; tak samo jak niestosowanie odżywek – wówczas Twoje włosy są bardziej narażone na wypadanie.

Myj je więc nie częściej niż cztery razy w tygodniu. Używaj odżywek (razem z szamponem, przy każdym myciu) i maseczek (raz na tydzień wystarczy).

Jeżeli kupujesz odżywki/maseczki w sklepie, zwróć uwagę czy mają w składzie silikon. Jeśli tak – nie decyduj się na wybór takiego środka. O tyle o ile silikon sprawi, że włosy będą lśniące, to będzie to tylko pozór; silikon stworzy zewnętrzną powłokę, pod którą jednak będą się chować słabe i cienkie włosy.

Pozbądź się też grubych ręczników – zawijając w nie umyte włosy, znacznie osłabiasz cebulki.

Przyjrzyj się też temu jaką nosisz fryzurę. Nie zalecamy kłosów itp. – ciasny splot osłabia cebulki i naraża włosy na wypadanie. Co z czesaniem? Nie częściej niż dwa razy dziennie. Jeżeli masz dłuższe włosy, to zastąp szczotkę grzebieniem. Czesz od dołu do góry.

Regularnie przycinaj końcówki. Domyślamy się, że nie chcesz tego robić, bo włosy będą krótsze zamiast rosnąć, ale lepiej robić to co trzy miesiące niż ściąć połowę włosów po dłuższym okresie. Pamiętaj, że długość powinna ustępować kondycji.

Włosy, o czym często się zapomina, tak samo jak skóra narażone są na słońce. W gorące dni przykryj je kapeluszem lub chustą.

Działanie

Znając już przyczyny kiepskiego stanu Twoich włosów, przystąp do działania. Dbaj o włosy, pielęgnuj je, traktuj odżywkami/maseczkami, odżywiaj się prawidłowo, a efekty zobaczysz szybciej niż się spodziewasz.

