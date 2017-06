Jak szukać taniego OC i AC?

Zanim zdecydujesz się być lojalnym...



Jako stali klienci zawsze liczymy na mały dowód wdzięczności za to, że nie szukamy nowości u konkurencji. Jeśli więc w kolejnym roku otrzymujemy od ubezpieczyciela pismo, że nie tylko cena naszej polisy nie wzrośnie, ale jeszcze się obniży, to jest to wystarczający powód, by nie siedzieć godzinami przed monitorem i tracić czas na przeglądanie lepszych ofert. Oczywiście poszukiwania zaczniemy niemal od razu, jeśli w tym roku ubezpieczyciel prezent zrobi samemu sobie i do ceny polisy dorzuci nam wspaniałomyślnie jeszcze 10% zwyżki. Analizę rynkowych nowości warto jednak przeprowadzić, nawet gdy uzyskamy korzystniejszą ofertę. Firmy często rozpieszczają wysokimi upustami nowych klientów, może więc się zdarzyć, że nawet ze zniżką za lojalność, na rocznej polisie znaczni przepłacimy. W takich momentach jednak wygrywa często poczucie komfortu i przyzwyczajenie. Nie musimy śledzić od nowa regulaminów, wiemy gdzie zadzwonić i jak zlikwidować problem, a przede wszystkim unikamy ewentualnego rozczarowania ze współpracy z nową firmą na przyszłość. Nie trzeba się jednak poddawać. Jeśli faktycznie nasz ubezpieczyciel większe upusty oferuje dla nowych klientów, warto zadzwonić i negocjować swoją cenę. Może się okazać, że wcale nie musimy zmieniać ubezpieczyciela, a lepsze warunki, również jako stały klient, wypracujemy sobie sami.



Porównaj ceny OC za pośrednictwem porównywarek!



Na polskim rynku prosperuje około 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych. Aby nie przeoczyć żadnej dobrej ofert i móc szybko i pewnie zweryfikować wszystkie propozycje, warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych. Wpisanie naszych danych zajmie nam dosłownie kilka minut, ale w efekcie uzyskamy dostęp nie tylko do jednej oferty, ale do co najmniej kilkunastu. Produkty możemy też ze sobą zestawić, co jest korzystne zwłaszcza przy zakupie całego pakietu - OC, NNW i Autocasco. Z dobrą ceną za OC nie ma co dyskutować, dlatego w kolejnym kroku możemy kuć żelazo, póki cena jeszcze gorąca i dokonać pełnej transakcji zakupu. Kalkulację możemy jednak też zapisać i na spokojnie prześledzić propozycje tych towarzystw, których ofert w porównywarce nie znaleźliśmy.



Nie kupuj ubezpieczenia na ostatnią chwilę!



Jedną z niezaprzeczalnych i chyba największych zalet internetowych zakupów, jest możliwość zrealizowania wszystkiego na ostatnią chwilę. Nawet, jeśli krótko przed północą sfinalizujemy transakcję i zapłacimy kartą kredytową, to unikniemy kary i zachowamy ciągłość w składce. Minusem tego rozwiązania może być niestety wysoka cena polisy. Dlatego korzystaj z wygody, jaką zapewnia Ci internet i bez wychodzenia z domu kup polisę OC, AC, ale cenę sprawdź nawet na kilka miesięcy przed końcem obowiązywania umowy. Polisę możesz wykupić bowiem nawet z półrocznym wyprzedzeniem, a jeśli któreś TU zaproponuje korzystne upusty np. dla marki Twojego pojazdu bądź na Gwiazdkę podaruje swoim klientom 25% rabatu, to jest to idealna okazja, aby kupić polisę w dobrej cenie. Decydując się na ostatni moment, nie możesz też ze spokojem powiedzieć sobie – odczekam, może potem trafi się jakaś gratka, a dodatkowo, jeśli ubezpieczyciel podniesie Ci cenę, to będziesz zmuszony przepłacić.



Internet prawdę Ci powie?



Jeśli szukamy taniego OC, jak i AC, do internetu nie sposób nie zajrzeć. Nie oznacza to jednak, że też na nim należy zakończyć swoje poszukiwania. Absolutnie nie! W niektórych towarzystwach możemy uzyskać dobre rabaty, dzwoniąc na infolinię. Jeśli więc według porównywarki internetowej najlepsza oferta jest w firmie X, to zadzwońmy do firmy Y i spytajmy, jakie warunki tam nam zaoferują. Wojna cenowa dobiegła końca, ale rywalizacja między firmami wciąż trwa, często więc w ten sposób możemy uzyskać jeszcze lepszą cenę. Odwiedźmy też dobrego agenta, najlepiej takiego, który współpracuje z kilkoma towarzystwami, jego oferta często może nas zaskoczyć i to bardzo pozytywnie. Na takie spotkanie nie stracimy też zbyt wiele czasu. Agent po uzyskaniu niezbędnych danych, kalkulacje przygotuje od ręki.



Śledź promocje



Wpisując do przeglądarki internetowej – promocje OC i AC otrzymamy nie tylko informacje bezpośrednio od Towarzystw Ubezpieczeniowych, ale także znajdziemy strony ze ściągą, gdzie i jaki rabat otrzymamy. To jest bardzo przydatne narzędzie, ponieważ na polisy ubezpieczeniowe znajdziemy również kupony rabatowe, np. z 5% upustem, przy ubezpieczeniu dwóch pojazdów bądź opcje z przepisaniem zniżek z OC na Autocasco.



Dlaczego ceny OC wciąż rosną?



Miliardowe straty odnotowane w 2015 roku i surowe wytyczne KNF, dotyczące w szczególności likwidacji szkód, udostępniania auta zastępczego, a także apel o zaprzestanie dumpingowania cen sprawił, że ten rok dla kierowców upłynął pod znakiem dotkliwych podwyżek. W cenę składki towarzystwa musiały też wkalkulować wysokie odszkodowania za szkody osobowe. Od 2008 roku poszkodowani mogą bowiem wnosić roszczenia w związku z bólem i cierpieniem po stracie w wypadku samochodowym osoby bliskiej. W cenę składek został też wliczony obowiązujący od 2016 roku podatek bankowy, który towarzystwa ubezpieczeniowe też są zobowiązane odprowadzać. Najprawdopodobniej wróci też podatek Religi, co też z pewnością odbije się na cenach polis.