Jak wybrać tani internet w Lublinie?

Pozostaje kwestia przejrzenia tego, co proponują poszczególni usługodawcy - czy to duże, ogólnopolskie firmy czy mniejsi, lokalni dostawcy - i wybranie odpowiedniego rozwiązania. Tutaj z pomocą przyjść ma ten poradnik.

Przyjrzymy się w nim temu, co znajduje się w ofertach firm, świadczących usługę dostępu do Internetu w domu na terenie Lublina. Przeglądając je koncentrowaliśmy się na prędkości pobierania 100 Mb/s - wydającej się obecnie najbardziej optymalną dla wszystkich typowych zastosowań sieci. Taka przepustowość sprawdzi się zarówno w przeglądaniu stron www, oglądaniu filmów online czy graniu przez sieć.

W zestawieniu wspomnimy także o innych opcjach, dostępnych u poszczególnych operatorów, mogących zainteresować klientów o innych od standardowych wymaganiach.

Orange - 100 Mb/s za 69,99 zł

Decydując się na podpisanie dwuletniej umowy z Orange otrzymamy w Lublinie dostęp o prędkości 100 Mb/s za 69,99 złotego miesięcznie (po uwzględnieniu pierwszych 12 miesięcy promocyjnych w cenie 39,99 zł, średnia opłata wynosi 54,99 złotych na miesiąc). Orange oferuje dostęp do sieci w technologii światłowodowej, u tego operatora można więc wykupić również dostęp dużo szybszy - oczywiście odpowiednio drożej. Za 600 Mb/s zapłacimy ponad 100 złotych (dokładna cena zależeć będzie od okresu obowiązywania umowy).

Warto zaznaczyć, że Orange nie pobiera za zamontowanie usługi opłaty aktywacyjnej. Zakładając w tej firmie Internet otrzymamy standardowo router Wi-Fi, umożliwiający bezprzewodowe podzielenie sygnału na całe mieszkanie. Pozwala on również na dzielenie się multimediami - po podłączeniu pendrive’a lub dysku przenośnego, zgromadzone na nim filmy, muzyka czy zdjęcia dostępne będą dla wszystkich domowników.

Netia - 100 Mb/s za 49,90 zł

Konkurencyjna Netia oferuje Internet o prędkości 100 Mb/s za 49,99 złotych miesięcznie (po uwzględnieniu okresu promocyjnego – pierwszy miesiąc za 0 zł - średnio zapłacimy 47,79 złotych miesięcznie). Do pierwszej faktury zostanie dodatkowo doliczone 29 złotych za aktywację. Okres obowiązywania umowy to 2 lata.

Oczekujący największych prędkości mogą się zdecydować na dostęp z przepustowością aż 900 Mb/s - w takim przypadku zapłacą średnio 91,58 złotego (nominalnie 99,90 złotego miesięcznie z jednym darmowym miesiącem).

W ofercie Netii można zamówić dodatkowo dostęp do usługi filmowej HBO GO za 25 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc za złotówkę) i muzycznej GO ON (5 złotych na miesiąc).

UPC - 120 Mb/s za 59,99 zł

Nieco szybszy - bo o przepustowości 120 Mb/s - dostęp do Internetu oferuje UPC. Odpowiednio wyższa jest również cena - zapłacimy za niego 59,99 złotego miesięcznie przy umowie na 2 lata. Zwolennicy największych prędkości mogą dołożyć 30 złotych (do 89,99 złotego) i zdecydować się na dostęp o przepustowości 500 Mb/s. Niezależnie od wybranej prędkości opłata aktywacyjna wyniesie 59,90 złotego.

Poza routerem Wi-Fi i możliwością wykupienia dostępu do usługi HBO GO (30 złotych miesięcznie, 1 lub 2 miesiące za darmo w zależności od tego, czy podpiszemy umowę na 12 miesięcy), UPC oferuje również standardowy pakiet telewizji kablowej Start bez dodatkowych opłat. Użytkownicy mogą również dokupić pakiet bezpieczeństwa UPC na 3 urządzenia za 9 złotych na miesiąc.

Multimedia - 120 Mb/s za 59 zł

W Lublinie usługi świadczy również szerzej znana firma Multimedia. W jej z kolei ofercie znajduje się Internet o prędkości 120 Mb/s w cenie 59 złotych na miesiąc (średnio po uwzględnieniu pierwszych 12 miesięcy promocyjnych w cenie 12 złotych miesięcznie jest to 47,25 złotego na miesiąc) przy umowie na dwa lata. Co ciekawe, w przypadku tej firmy taka prędkość jest najwyższą z oferowanych. Najniższa to z kolei 30 Mb/s za 39 złotych na miesiąc.

Poza routerem Wi-Fi Multimedia oferuje możliwość wykupienia pakietu bezpieczeństwa dla 3 urządzeń za 9 złotych miesięcznie. Chcący postawić u siebie w domu prywatny serwer www czy e-mail mogą się również zdecydować na dobranie statycznego adresu IP za 10,07 złotego miesięcznie.

DITT - 100 Mb/s za 69 zł

Mieszkańcy Lublina mogą również skorzystać z oferty mniejszych, lokalnych dostawców. Jednym z nich jest firma DITT, zapewniająca Internet o prędkości 100 Mb/s w cenie 69 złotych miesięcznie. Opłata aktywacyjna wynosi tu złotówkę, a okres obowiązywania umowy to 2 lata. Za opcję wolniejszego dostępu, jeżeli od prędkości bardziej zależy nam na cenie - 16 Mb/s - zapłacimy 24,90 złotego.

Poza Internetem kablowym, DITT świadczy również usługę dostępu do Internetu radiowego, która może zainteresować mieszkańców okolic, w których nie jest zapewniona infrastruktura kablowa. W tym wypadku najwyższa możliwa prędkość to 10 Mb/s i zapłacimy za nią 89,90 złotego.

Do obu tych ofert - 100 Mb/s Internetu kablowego lub 10 Mb/s Internetu radiowego można dobrać router za złotówkę.

Enterpol - 100 Mb/s za 59 zł

W firmie Enterpol, oferującej również telewizję kablową, za Internet o prędkości 100 Mb/s zapłacimy 59 złotych miesięcznie przy umowie na 2 lata. Opłata aktywacyjna jest tu do uzgodnienia z operatorem. Za tańszy dostęp - 30 Mb/s - zapłacimy z kolei 39 złotych na miesiąc.

NETTE - 100 Mb/s za 65 zł

Ostatnią z omawianych przez nas lokalnych firm z Lublina jest NETTE. Tutaj za prędkość 100 Mb/s zapłacimy 65 złotych na miesiąc przy umowie na 2 lata. Nie ma tu opłaty aktywacyjnej. W NETTE można się również zdecydować na szybsze łącze o prędkości 300 Mb/s - za to przyjdzie nam zapłacić 109 złotych miesięcznie.

NETTE udostępnia również klientowi router Wi-Fi, ale trzeba za niego dodatkowo zapłacić. Koszt dzierżawy to 9,90 złotego na miesiąc.