Jak zaoszczędzić przy organizacji ślubu i wesela?

Zarówno uroczystość ślubu, jak i następujące po nim wesele, stanowią wydarzenia jedyne w swoim rodzaju. W końcu to właśnie moment ślubu jest chwilą, która wywiera znaczący wpływ na resztę dorosłego życia. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki przestaje dziwić fakt, że całkiem spora ilość par przygotowuje się do opisywanych wydarzeń nawet z 2-3 letnim wyprzedzeniem. Warto przy tym dodać, że zarówno organizacja samej uroczystości kościelnej, jak i zabawy weselnej, pochłania spore ilości gotówki. Czy rzeczywiście wydatki sięgające rzędu kilkudziesięciu, a nierzadko nawet kilku kilkuset tysięcy złotych są koniecznością? Zdecydowanie nie. Jak wobec tego zaoszczędzić na organizacji ślubu i wesela?

Postaw na DIY

DIY to anglojęzyczny skrót oznaczający Do It Yourself, czyli po prostu Zrób To Sam. DIY cieszy się obecnie sporą popularnością, gdyż pozwala w szybki i prosty sposób wykonać niezbędne przedmioty przy minimalnym nakładzie finansowym. Co łączy DIY z tak doniosłym wydarzeniem, jakim jest chwila ślubu? Otóż jak się okazuje to właśnie tutoriale DIY są swego rodzaju kluczem, umożliwiającym dokonanie sporych oszczędności. W globalnej sieci znajdziesz bowiem sporą ilość filmików instruujących jak – krok po kroku – wykonać np. dekoracje sali weselnej, zaproszenia czy też upominki dla zaproszonych gości.

Zredukuj liczbę gości

Przygotowujesz wesele na 500 osób, a na liście figurują nazwiska znajomych, z którymi ostatni raz widziałaś się… 15 lat temu? No cóż, być może wspomnienia z okresu dzieciństwa czy też wieku dorastania są ci drogie, jednak szukając oszczędności warto tworzyć listy gości, na których będzie np. jedynie najbliższa rodzina. Pamiętaj, że ślub – już z samego założenia – jest uroczystością o charakterze rodzinny, toteż organizacja zabawy z myślą o znajomych może okazać się po prostu mocno nietrafiona. Naturalnie ograniczając liczbę osób automatycznie zredukuj ilość zamawianego jedzenia i napojów.

Sezonowe = lepsze i… tańsze

Nie od dziś wiadomo, że produkty sezonowe dostępne są w niskiej, kuszącej cenie. Co jednak najważniejsze to fakt, że wówczas są one po prostu najświeższe. Właśnie dlatego organizując ślub i wesele wybieraj przede wszystkim wspomniane produkty sezonowe. Zarówno kościół, jak i sala weselna mogą więc z powodzeniem być ozdobione kwiatami pojawiającymi się w porze roku, w której planowana jest uroczystość. To samo tyczy się jedzenia; słodkie przekąski czy desery wykonane z owoców sezonowych nie tylko będą smaczniejsze, ale również zdecydowanie tańsze.

