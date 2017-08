Jak znaleźć oferty lotów last minute?

Oferty lotów last minute rozchodzą się jak ciepłe bułeczki – kto pierwszy, ten lepszy. Cała sztuka w tym, żeby być tym pierwszym. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne i nie zależy tylko od szczęścia. Szczęściu trzeba umieć pomóc.

Na tanie loty chętnych jest wielu. Nikt nie lubi płacić dużo, skoro może zapłacić mało. Dlatego warto poznać sposoby, dzięki którym to my jako pierwsi dowiemy się o ofertach last minute.

1. Promocje lotnicze pojawiają się zawsze wtedy, gdy w samolocie jest wolne miejsce, a termin wylotu jest bliski. Najczęściej na takie miejsca można liczyć w samolotach czarterowych. Na loty rejsowe warto polować na początku sprzedaży - z dużym wyprzedzeniem zawsze jest dostępna promocyjna pula biletów. O wszelkich promocjach przewoźników powietrznych można dowiedzieć się z newsletterów. Warto poświęcić trochę czasu i zapisać się na większość z nich. Trzeba koniecznie pamiętać o dodaniu ich na białą listę, by oferty nie trafiały do spamu.

2. Media społecznościowe to dziś bardzo cenny kanał informacyjny. Wiele biur podróży i przewoźników właśnie w ten sposób informuje o obniżkach cen biletów. Korzystając z Facebooka warto takie strony oznaczyć jako te, które mają być wyświetlane w pierwszej kolejności. Dzięki temu nigdy nie przegapimy cennej informacji. Często też na portalach społecznościowych organizowane są konkursy dla fanów. Warto brać w nich udział.

3. Alerty cenowe to informacja o zmianach cen biletów, które nas interesują. Jak wiadomo cena nie jest stała, zmienia się zależnie od terminu wylotu i zainteresowania danym lotem. Warto zapisać się na takie alerty i kupić bilet wtedy, kiedy cena spadnie do akceptowalnego przez nas poziomu. Alerty cenowe wymagają podania adresu mailowego.

4. Wiele biur podróży oferuje możliwość bezpłatnej rezygnacji z wyjazdu, szczególnie przy zakupie wycieczki w ofercie first minute. Taka odwołana przez kogoś wycieczka, to dobra okazja dla nas, by zaoszczędzić kilka złotych i wyjechać na wymarzony urlop na preferencyjnych warunkach, bowiem wycieczki takie trafiają na rynek z nową, niższą ceną. Idealnym dla nas wyjściem jest, gdy ktoś zrezygnuje z wyjazdu dosłownie w ostatniej chwili.

5. Cena zależy nie tylko od miejscowości docelowej ale i od lotniska. Warto rozważyć, czy zamiast lądować w centrum dużego miasta nie lepiej będzie polecieć na lotnisko alternatywne położone kilkanaście kilometrów dalej. Nawet jeśli dodamy koszty i czas przejazdu z lotniska do miasta, cena nadal może być kusząco niższa.

6. Warto być elastycznym także wtedy, gdy chodzi o termin wylotu. Różnica kilku dni może przynieść znaczną różnicę w cenie.

7. Mniej popularne biura podróży i przewoźnicy na ogół oferują niższe ceny niż ich więksi konkurenci, dlatego warto obserwować nie tylko powietrznych gigantów, ale także branżowe szaraczki. Ceny mogą nas przyjemnie zaskoczyć.

8. Aplikacje mobilne to cenne źródło informacji, wystarczy się zarejestrować, zezwolić na przyjmowanie powiadomień z aplikacji i… czekać na interesującą ofertę. Jeśli dopuścimy powiadomienia na ekranie głównym w postaci okienek push na pewno nie ominie nas nic ważnego.

9. Aby rezerwacja biletów lotniczych za niewielkie pieniądze mogła dojść do skutku, najlepiej cały czas być w zasięgu sieci internetowej. W telefonie trzeba mieć włączony transfer danych komórkowych, głośne powiadomienie i pozwolenie na powiadomienia z kluczowych aplikacji, w komputerze warto ustawić powiadomienie na pulpicie o nowej wiadomości w skrzynce pocztowej. Kluczem do sukcesu jest szybki czas reakcji, w końcu kto pierwszy, ten lepszy.