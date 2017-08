Jakich błędów unikać przy zaciąganiu pożyczki?

Pośpiech nie jest dobrym doradcą

Fakt, że chwilówki dostępne są niemal od ręki, nie oznacza, że w tak krótkim czasie musimy zdecydować się na ich zaciągnięcie. Presja czasu i stres nie są dobrymi doradcami przy podejmowaniu decyzji finansowych. Nie można kierować się wyłącznie impulsem przy zawieraniu umów pożyczkowych, ponieważ w niedalekiej przyszłości możemy gorzko pożałować podjętej decyzji.

Przed złożeniem swojego podpisu na umowie pożyczkowej (np. https://www.moneyman.pl/jak-dzialamy/umowa-pozyczki-odnawialnej) musimy dokładnie zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza warunkami zaciągnięcia i spłaty zobowiązania. Zainteresować powinien nas poziom kosztów - oprocentowanie, liczba i wysokość rat, prowizje pobierane przez pożyczkodawcę czy Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Jeśli wszystkie postanowienia umowy są czytelne i zrozumiałe, a pożyczkobiorca się z nimi zgadza, spokojnie może podpisać kontrakt.

Porównaj oferty pożyczek

Na polskim rynku finansowym nie brakuje ofert pożyczek chwilówek. Warto rozeznać się w rynku, aby wybrać najkorzystniejszą w danym momencie dla siebie. Porównanie powinno obejmować nie tylko skontrolowanie wysokości oprocentowania nominalnego, ale przede wszystkim RRSO. Aby było ono miarodajne, konfrontujmy ze sobą wyłącznie podobne oferty pożyczek - na taką samą kwotę i okres kredytowania. Wtedy zauważymy, jakie koszty poniesiemy przy każdej pożyczce.

Dobrym rozwiązaniem są darmowe chwilówki, udostępniane nowym klientom firm pożyczkowych. Co prawda są one udzielane na stosunkowo niskie kwoty - 1-2 tys. zł, ale klient spłacający dług w terminie oddaje do firmy pożyczkowej dokładnie tyle samo, ile wpłynęło na jego konto bankowe.

Kontrola legalności działania firmy pożyczkowej

Od 22 lipca 2017 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytowymi i agentami. Wprowadziła ona wymóg dokonywania wpisu do Rejestru Firm Pożyczkowych dla wszystkich przedsiębiorstw udostępniających swoim klientom pożyczki gotówkowe. Brak tego wpisu powoduje, że dany pożyczkodawca działa nielegalnie. Rejestr Firm Pożyczkowych jest obecnie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, która dokonuje do niego wpisów na wniosek firm pożyczkowych. Wpisy są płatne i kosztują 600 zł. Dla konsumenta obecność w rejestrze jest równoznaczna z tym, że ma do czynienia z zarejestrowaną firmą pożyczkową, działającą w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.