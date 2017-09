Jesteśmy silną firmą

Uważam, że największym sukcesem jest budowa osiedla na ulicy Kryształowej , czyli inwestycja którą realizujemy obecnie. To przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę, zaś dla mnie forma ukoronowania wieloletniej pracy. Długo dorabiałem się na to, żeby móc wykupić tak rozległe grunty oraz budować na nich mieszkania.

Wyróżnia nas to, że realizujemy dane przedsięwzięcie od początku do końca. Przeważnie deweloperzy kupują tereny, po czym zlecają budowę podwykonawcom. Nasza firma zarówno nabywa grunty, jak też buduje oraz sprzedaje mieszkania.

Jaka sytuacja panuje obecnie na rynku budowlanym?

Obserwujemy pewien zastój. Być może do tej sytuacji przyczyniły się działania obecnego rządu, który realizuje np. program Mieszkanie Plus. Uważam, że nie jest on w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych Polaków, w dodatku problemem jest długi okres oczekiwania na otrzymanie lokalu. Moim zdaniem większość ludzi powinna starać się uzyskać zdolność kredytową, co przeważnie jest jedyną drogą do zakupu mieszkania. W przyszłość patrzę jednak z optymizmem.

Rozmawiał Grzegorz Rekiel

WIZUALIZACJE: