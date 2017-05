Kabaret Ani Mru-Mru z programem „Ostatnie takie trio"

Jak to? Jak to powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? Jak to było? - z takimi odwiecznymi pytaniami zmierzy się kabaret Ani Mru-Mru, który zaprezentuje wyjątkowy program. „Ostatnie takie trio” już 23 maja o godz. 17.30 i 20.30 w Centrum Spotkania Kultur przy pl. Teatralnym w Lublinie.