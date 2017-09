Kto jest właścicielem działki – jak to sprawdzić?

Każda nieruchomość posiada księgę wieczystą, prowadzoną przez sąd rejonowy właściwy dla jej położenia. W księdze zawarte są wszystkie dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Dostęp do ksiąg jest jawny i każdy ma prawo z nich skorzystać. W praktyce oznacza to, że w przypadku sądowego konfliktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, ten pierwszy nie może tłumaczyć decyzji o zakupie nieznajomością zawartych w księdze informacji.

Jak uzyskać dane właściciela działki?

Jeśli nie wiemy lub mamy wątpliwości, kto jest właścicielem działki, w księdze wieczystej możemy tę informację w prosty sposób zweryfikować. Wystarczy, że zajrzymy do działu drugiego księgi, w którym wyszczególnieni się właściciele nieruchomości. Najpierw jednak musimy dotrzeć do księgi. W jaki sposób?

Jak dotrzeć do księgi?

Wgląd do księgi wieczystej nieruchomości możemy uzyskać w sądzie rejonowym, który ją prowadzi. Istnieje jednak znacznie prostsze i szybsze rozwiązanie. Jakie? Oczywiście z pomocą przyjdzie nam Internet. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest wyszukiwarka, która w prosty sposób umożliwia nam wyszukanie księgi. Jeśli nie znamy jej numeru, ustalimy go na podstawie numeru ewidencyjnego działki lub jej adresu. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na blogu Ksiegiwieczyste.edu.pl.

Zawartość księgi

Gdy wreszcie dotrzemy do interesującej nas księgi, powinniśmy uważnie zapoznać się z jej zawartością. W pierwszym dziale znajdziemy dane ewidencyjne nieruchomości: jej adres, powierzchnię, numer ewidencyjny działki, przeznaczenie i rodzaj budynków. W drugim dziale, tak jak już wspomnieliśmy, zawarte będą wszystkie informacje na temat właścicieli: ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Trzeci dział powie nam, czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, roszczeniami lub ograniczeniami, np. prawem dożywocia. Istotne informacje zawiera również dział IV – to z niego dowiemy się, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Jeśli jest, wstrzymajmy się z zakupem do momentu wykreślenia zapisów na temat obciążeń.

W każdym dziale możemy znaleźć również wzmianki. One także są istotne! Odnoszą się do wniosków, które zostały złożone do sądu rejonowego o dokonanie nowego wpisu. To ważne, byśmy zaczekali z zakupem do czasu ich wyjaśnienia – może się okazać, że tuż przed finalizacją umowy, nieruchomość obciążona została prawami osób trzecich lub hipoteką! Dla nas – kupujących – to ryzyko poważnych kłopotów w przyszłości.

