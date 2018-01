Lublin: Coraz więcej biur dla centrów usług biznesowych

Lublin to największe miasto na wschodzie kraju i jednocześnie jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków biznesowych w tej części Polski. Coraz liczniejsze inwestycje infrastrukturalne, stały dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry oraz położenie miasta sprawiają, że staje się ono coraz bardziej atrakcyjne nie tylko dla polskich firm, ale także dużych, zagranicznych graczy. To zaś powoduje, że w Lublinie doskonale rozwija się również rynek biurowy.

Coraz większa atrakcyjność Lublina

Według specjalistów z Jones Lang LaSalle – międzynarodowej firmy świadczącej kompleksowe usługi w zakresie najmu powierzchni komercyjnych, większość firm z takich sektorów, jak BPO, SSC, IT i R&D rozpoczęła swoją działalność w Lublinie w ciągu ostatnich 5 lat. Oznacza to, że branża nowoczesnych usług dla biznesu rozwija się bardzo prężnie, a miastem interesują się duże firmy – nie tylko polskie, ale i zagraniczne. Co jest tego powodem?

Lublin to miasto akademickie, które co roku cieszy się 18 tys. absolwentów, z których znaczna część kończy studia na kierunkach ekonomicznych i związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu. Dla firm oznacza to stały dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów. Dołóżmy do tego coraz lepszą infrastrukturę miasta, dogodnie zlokalizowane punkty komunikacji, rozwijającą się bazę gastronomiczno-hotelową oraz wysoką konkurencyjność kosztową dotyczącą zatrudnień czy procesów. Te bowiem w Lublinie są tańsze nawet o 20% w porównaniu z innymi ośrodkami biznesowymi w Polsce.

Nowoczesne usługi dla biznesu w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe w tym mieście zdominowała branża IT, która generuje ponad 50% zatrudnienia w całym sektorze. Centrów BPO, SSC, IT i R&D w ogóle jest natomiast w obrębie Lublina aż 59, a według raportu Jones Lang LaSalle, z końcem 1. kwartału 2017 roku zatrudniały one 5700 osób. 15 z nich należy do zagranicznych inwestorów, a 44 do polskich przedsiębiorstw, ale sukcesy dużych marek mogą być jednym z czynników, które spowodują, ze zainteresowanie Lublinem wzrośnie jeszcze bardziej.

Przykładów rynkowych sukcesów nie trzeba szukać daleko. To właśnie w Lublinie firma Convergys – jeden ze światowych liderów branży BPO, uruchomiła contact center dla istotnego klienta europejskiego. Polski Infinite IT Solutions osiągnął pozycję jednego z głównych operatorów EDI, zatrudniając w głównej mierze lubelskich studentów. Sukcesem może się także cieszyć jedno z pierwszych centrów, które rozpoczęło rozwój lubelskiego sektora usług dla biznesu. Mowa o Centrum Operacji Księgowych Orange Polska, które właśnie z Lublina dostarcza usługi finansowe i księgowe dla firm należących do tej grupy.

Rozwój rynku wpływa na rozwój miasta

Choć wzrost zainteresowania Lublinem ze strony inwestorów wynika w znacznej części z dynamicznego rozwoju miasta i jego infrastruktury, działa to także w drugą stronę. Coraz więcej nowych firm, które interesują się Lublinem ma duży wpływ na rozwój lubelskiego rynku biurowego. Lublin oferuje ponad 150 tys. m2 nowoczesnych biur do wynajęcia, ilość oddanych do użytku projektów wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat aż o 70%, a w budowie wciąż pozostają kolejne inwestycje. Wraz ze wzrostem atrakcyjności Lublina i zainteresowania firm, będą prawdopodobnie pojawiać się kolejne. Według specjalistów z Jones Lang LaSalle na etapie projektowania znajduje się obecnie ok. 109 tys. m2 nowej powierzchni.

Czy warto wynająć biuro w Lublinie?

Zapotrzebowanie na biura w Lublinie jest spore i choć w ostatnich latach wskaźnik powierzchni niewynajętej nieco wzrósł, przyszli najemcy cenią sobie duży komfort wyboru, a większość z nich poszukuje biur o sporym metrażu. Biura o powierzchni ponad 1000 m2 w Lublinie oferowało do tej pory jedynie 8 inwestycji. Nowe projekty z pewnością nie będą projektami nietrafionymi, bowiem według prognoz, rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu zachowa najprawdopodobniej podobne tempo wzrostu. Szczególnie, że lubelskie biura są bardzo atrakcyjne także cenowo. Najwyższe stawki czynszowe w 2017 roku oscylowały na poziomie 10,5-11,5 € / m2 / miesiąc, gdy w Warszawie koszt sięgać może nawet ponad 20 €.

