Masz kamień w czajniku? Uważaj! Problem może być znacznie większy!

Kamienny osad gromadzący się na dnie czajnika nie jest zjawiskiem zaskakującym. Szokująca za to może okazać się awaria pralki, której przyczyną jest zakamieniona grzałka. Zdradzamy skąd bierze się osad oraz jak skutecznie z nim walczyć.

Jeżeli masz w domu twardą wodę to z pewnością płacisz wyższe rachunki za ogrzewanie i wydajesz więcej na środki czyszczące oraz kosmetyki. Ale to nie wszystko

W Lublinie stopień twardości wody to 350 mg CaCO3/l. Taka woda uznawana jest za wodę twardą lub średnio twardą. Skalę konkretnej próbki wody można zinterpretować przez kalkulator twardości wody .

Twarda woda to woda bogata w jony wapnia i magnezu oraz inne składniki. Przy badaniu wody w domu za pomocą testera zazwyczaj sprawdzamy twardość ogólną. Na jej wartość składa się twardość przemijająca i nieprzemijająca. Twardość przemijającą jesteśmy w stanie usunąć podczas gotowania, jednak wtedy wytrącają się cząstki wapnia i magnezu tworząc nalot zwany popularnie „kamieniem”.

Osad w czajniku to jedna z najczęściej zauważanych oznak twardej wody. Jeżeli pojawia się u nas i szybko się gromadzi to znaczy, że problem jest dość spory, a awarii mogą ulegać urządzenia znajdujące się w domu. Należy szybko reagować.

Problemem, na który najczęściej skarżą się Polacy są awarie instalacji wodnych oraz grzewczych. Dlaczego? Osad odkłada się wewnątrz zmniejszając światło rur, w dodatku powoduje obniżenie wydajności kotłów grzewczych, może prowadzić do utraty szczelności, zanieczyszczenia, a nawet uszkodzenia.

Kamień gromadzący się na armaturze łazienkowej nie jest najłatwiejszy do spłukania. Wymaga intensywnego szorowania i większego zużycia detergentów. Tak więc tracimy czas, siły i pieniądze wydawane na środki czystości.

Innym problemem, z którym zmagają się użytkownicy twardej wody są szorstkie tkaniny po praniu oraz naczynia bez połysku po płukaniu w zmywarce. W niektórych przypadkach twarda woda tak bardzo niszczy szklanki i kieliszki, że wyglądają jakby były zarysowane.

Czy kiedykolwiek zauważyłeś oleiste plamy na herbacie lub kawie, albo osad na kubku? Jeżeli tak, musisz wiedzieć, że jest to skutek wysokiego stopnia twardości wody.

Najlepsze rozwiązanie?

Doskonałym lekarstwem na problemy związane z twardą wodą jest kompaktowy zmiękczacz wody. Zazwyczaj te urządzenia działają na zasadzie wymiany jonowej. Podczas filtracji jony odpowiedzialne za tworzenie osadu są zatrzymywane na złożu.

Obecnie jednym z najchętniej wybieranych zmiękczaczy wody jest Ecoperla Toro. Dlaczego? Jest bardzo łatwy do zamontowania dzięki niestandardowemu rozwiązaniu. Butla ze złożem została oddzielona od zbiornika na solankę. Oprócz tego jest to jeden ze zmiękczaczy wody, który nie generuje wysokich kosztów podczas użytkowania. Parametry pracy zostały dobrane w taki sposób, by urządzenie działało prawidłowo, a przy tym nie pobierało dużych ilości wody i soli na regenerację.

Osobom poszukującym urządzenia z większą ilością złoża ze względu na większe zapotrzebowanie na wodę lub dużą ilość mieszkańców często polecany jest zmiękczacz wody Ecoperla Slimline CS 30.