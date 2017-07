Chcesz zaistnieć w Internecie? Musisz skorzystać z narzędzi służących do pozycjonowania strony, bez tego nie uda Ci się osiągnąć sukcesu w e-biznesie. Choćbyś dwoił się i troił, publikował najlepszej jakości zdjęcia i rzetelnie zredagowane treści, to niestety nie wystarczy do wskoczenia do pierwszej 10 wyników wyszukiwań w Google. Aby znaleźć się w czołówce musisz pozycjonować stronę, by Twoi odbiorcy mogli jeszcze szybciej Cię znaleźć.

Na czym polega pozycjonowanie stron internetowych?

Chcesz zaistnieć w Internecie? Musisz skorzystać z narzędzi służących do pozycjonowania strony, bez tego nie uda Ci się osiągnąć sukcesu w e-biznesie. Choćbyś dwoił się i troił, publikował najlepszej jakości zdjęcia i rzetelnie zredagowane treści, to niestety nie wystarczy do wskoczenia do pierwszej 10 wyników wyszukiwań w Google. Aby znaleźć się w czołówce musisz pozycjonować stronę, by Twoi odbiorcy mogli jeszcze szybciej Cię znaleźć.

Pozycjonowanie – co to takiego?

Jest to cały szereg działań mających na celu zwiększenie popularności danej witryny w sieci. Mówiąc w skrócie – trzeba podjąć takie kroki, które sprawią, że użytkownikowi po wpisaniu przez niego danej frazy w wyszukiwarkę, Twoja strona zostanie zaproponowana jako pierwsza (lub jedna z pierwszych), dzięki czemu będzie miał on do niej bezpośredni dostęp. Zazwyczaj pozycjonowanie wykorzystuje techniki nie do końca zgodne z odgórnymi wytycznymi wyszukiwarek, ale mimo wszystko skuteczne. Dodatkowo bardzo często idzie w parze z wszelkiego rodzaju działaniami SEO.

Trafne wyniki wyszukiwania

Przypuśćmy, że prowadzisz stronę o zdrowym żywieniu. Generalnie chodzi o to, aby po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „zdrowa żywność” na szczycie wyników wyszukiwań pojawiła się Twoja strona. Nie stanie się tak, jeśli pozycjonujesz stroną na wspomniane wyżej słowa, a Internauta wpisze frazę „zdrowa żywność”. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pozycjonować witrynę na kilka różnych fraz, wręcz przeciwnie – da to jeszcze lepsze rezultaty. Należy pamiętać, że może być trudno wbić się w czołówkę wyników dla bardzo popularnych fraz. Lepiej jest zrezygnować z nich na rzecz rzadziej wpisywanych, gdzie będziemy mogli zająć 1 miejsce, niż używać popularnych i zajmować którąś z kolei pozycję.

Na czym polega pozycjonowanie?

Ogólnie rzecz biorąc pozycjonowanie stron polega na poprawie wszystkich czynników, które mają bezpośredni wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Co się z tym wiąże? Przede wszystkim odpowiednia optymalizacja kodu HTML strony oraz zredagowanie godnych uwagi treści i ich odpowiednia optymalizacja. Na stronie internetowej tak naprawdę wszystko ma znaczenie, w tym nagłówki, słowa kluczowe, a nawet długość tekstu. Pamiętaj, że odbiorca ma Cię nie tylko znaleźć ale też zachwycić się oferowanymi przez Ciebie treściami, by w przyszłości jeszcze do Ciebie wrócić.