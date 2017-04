Najważniejsze atrakcje Wrocławia

Bez względu na to, jaki jest cel naszej wizyty we Wrocławiu, dobrze jest przeznaczyć choćby kilka godzin na zwiedzenie jego najważniejszych atrakcji. Miasto ma ich tyle, że nawet tygodniowy urlop mógłby okazać się niewystarczający, aby je wszystkie zobaczyć, pobieżna analiza może być jednak wystarczająca do podjęcia decyzji o tym, aby zostać w mieście nieco dłużej.

Rynek we Wrocławiu

Rynek we Wrocławiu to jedno z tych miejsc, które z powodzeniem mogą być określane mianem kultowych. To nie tylko miejsce spotkań mieszkańców i turystów, ale i świadectwo burzliwej, a jednocześnie niezwykle interesującej historii miasta. Jest jednym z największych rynków staromiejskich w całej Europie z największym w Polsce ratuszem i dziesiątkami ciekawostek, które czekają na każdym kroku. Jeśli nie mamy zbyt wiele czasu, zdecydujmy się na choćby krótki spacer połączony z obiadem w którejś z licznych knajpek lub restauracji. Jeśli mamy go więcej, przyjrzyjmy się otaczającym rynek kamienicom i przekonajmy się o tym, jak wiele są nam one w stanie zaoferować. Ciekawym doświadczeniem będzie też, z pewnością, wizyta w Ratuszu – jednym z najciekawszych przykładów architektury niesakralnej w Polsce będącym najlepszym dowodem na to, że troska o zabytki zawsze się opłaca.

Wrocławskie zoo

Zoo we Wrocławiu to miejsce niemal legendarne zwłaszcza, jeśli pamiętamy jeszcze nadawany przez lata w telewizji publicznej program „Z kamerą wśród zwierząt”. Nie jest to jednak jeden z tych ogrodów zoologicznych, które bazując na pięknej historii nie spoglądają w przyszłość. Przeciwnie, mamy do czynienia z miejscem, w którym nie brakuje troski o komfort zwierząt oraz o to, aby zamieszkiwali w nim coraz bardziej okazali lokatorzy.

Afrykarium

Jeśli nie mamy jeszcze dość zwierząt, powinniśmy skierować swoje kroki do Afrykarium – największego oceanarium w naszym kraju. W 21 basenach i akwariach zamieszkują zarówno najwięksi przedstawiciele wodnych ekosystemów Afryki, jak i te stworzenia, które nie są nam znane z filmów i książek, a przecież są wcale nie mniej interesujące.

Ostrów Tumski

Jeśli chcemy wybrać się na długi spacer podziwiając jednocześnie piękne budowle sakralne opowiadające nam o historii Wrocławia w ciągu minionych stuleci, wizyta na Ostrowie Tumskim będzie znakomitym pomysłem. To najstarsza, zabytkowa część miasta, która pierwotnie znajdowała się na wyspie. Dziś Ostrów Tumski wyspą już nie jest, jego nietypowość architektoniczna przywodzi jednak na myśl czasy, w których jego budowę uzasadniało także atrakcyjne strategicznie położenie.

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka jest monumentalnym malowidłem o historii tak burzliwej, że można się tylko dziwić, że do tej pory nie doczekaliśmy się solidnego filmu na temat walki o jego ocalenie i renowację. Co ważne, jest to iście filmowa historia ze szczęśliwym zakończeniem, warto więc udać się na ulicę Jana Ewangelisty Purkyniego 11 i przekonać się, o co toczyła się walka z przeciwnościami. To jedno z tych dzieł sztuki, które naprawdę przemawia do wyobraźni.

