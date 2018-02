Polskie meble w nowoczesnym wydaniu

Choć wielu osobom polskie meble mogą nadal kojarzyć się z popularnymi kilkadziesiąt lat temu meblościankami lub białymi kuchennymi kredensami, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Polscy producenci nieustannie podążają za światowymi trendami w branży meblarskiej, oferując swoim lokalnych klientom funkcjonalne i modne rozwiązania, które sprawdzą się w każdym wnętrzu. Obecnie wśród elementów wyposażenia dominuje styl nowoczesny, który królował na tegorocznych paryskich targach designu. Czego w takim razie możemy spodziewać się po polskich meblach w 2018 roku?

Nowoczesne systemy meblowe

Nowoczesność będzie wyrażana za pomocą gładkich i minimalistycznych szaf, komód i regałów. Niezbyt często zobaczymy również uchwyty, które zostaną zastąpione subtelnymi wycięciami, umożliwiającymi wygodne otwieranie i niezwykle ciche zamykanie. Absolutnym hitem roku 2018 będą wszelkiego rodzaju moduły, które pozwalają na ich dobrowolną i swobodną aranżację idealnie dopasowaną do gustu użytkowników. Na pierwszym miejscu postawiono funkcjonalność, którą docenią szczególnie osoby pasjonujące się minimalizmem i prostotą.

Wygoda w kolorze ziemi

Choć w przypadku systemów meblowych postawiono na minimalizm, to wszelkiego rodzaju sofy, kanapy czy fotele nie ujrzą w tym sezonie koloru białego. Uniwersalizm idzie w odstawkę, a w jego miejsce wstępują intensywne kolory ziemi - żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony… Barwy te doskonale będą kontrastować z minimalistycznymi szafami, jednocześnie dodając wnętrzu charakteru i życia. Wszelkiego rodzaju wzory nawiązujące do natury, kwiatowe zdobienia czy egzotyczne rośliny to coś, co znajdzie się w domach każdej osoby podążającej za obowiązującymi trendami.

Materiałowe szaleństwo

Polscy producenci niezmiennie stawiają na ponadczasowe drewno, które prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie z mody. I choć jest to surowiec wyjątkowo trwały i szlachetny, nadający wnętrzu elegancji i stylowości, to w roku 2018 powinien ustąpić miejsca innym materiałom, które wchodzą właśnie na rynek. Nowoczesne trendy proponują beton i cegły, które nadadzą wnętrzu postindustrialnego i loftowego charakteru. Co więcej, konsumenci będą mogli dokonać zakupu oklein meblowych, które do złudzenia przypominają różnorodne materiały, np. ceramikę czy spiek kwarcowy.

Jeśli jesteś ciekaw, jak prezentują się najmodniejsze w tym sezonie meble, sklep internetowy Ropez jest miejscem, które powinieneś odwiedzić. Zapomnij o nudzie, odstaw na bok oczywiste oraz powszechne rozwiązania i wybierz wyposażenie w kolorach i formach, które zagwarantują Ci nie tylko nowoczesne, ale także pełne kolorów i życia wnętrze.