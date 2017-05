Poznaj typ swojej sylwetki i wybierz idealną sukienkę na lato!

Zapytaliśmy stylistów Balladine.com o to, na jakie sukienki warto zwrócić uwagę w tym sezonie. Wskazali nam 12 propozycji w 4 różnych fasonach, które można przyporządkować do 5 różnych typów sylwetek.

Już na wstępie zaznaczamy, że smukłym klepsydrom pasuje niemal wszystko, co nie zaburza idealnych proporcji ich sylwetki. Najbardziej służą im fasony ołówkowe. Mogą być idealnie dopasowane jak kwiecista sukienka Su lub nieco luźniejsze w talii jak koralowa sukienka Carmell – to idealna propozycja dla klepsydr, które mają problem z nadto wypukłym brzuszkiem. Jeśli klepsydra ma ramiona odrobinę szersze od bioder, tę różnicę może zatuszować, wybierając sukienkę z modnymi hiszpańskimi rękawami – np. niebieską kreację marki Su. Natomiast trójkąt powinien wystrzegać się takiego fasonu i postawić na ołówkową klasykę – najlepiej z atrakcjami w górnej części, np. falbaną, jak w przypadku białej sukienki Emoi.

Jedna z najprostszych klasyfikacji, rozróżnia 5 typów: klepsydrę, trójkąt, odwrócony trójkąt, prostokąt oraz koło. Aby przyporządkować swoją sylwetkę, wystarczy dokonać pomiaru obwodów ramion, biustu, talii i bioder. Jeśli obwód ramion i bioder jest niemal taki sam, a do tego masz ładnie wyciętą talię, jesteś klepsydrą. Natomiast jeśli talia jest niemal niewidoczna (obwody talii i bioder nie różnią się zbytnio), jesteś prostokątem. Trójkąt ma biodra znacznie szersze od ramion i biustu, który jest raczej drobny lub średni. Z kolei w przypadku figury odwróconego trójkąta ciężar ciała jest przeniesiony na górę sylwetki – ramiona lub biust są znacznie szersze od bioder. Bycie kołem wiąże się z obfitym biustem i wyraźnie wypukłym brzuchem. Dużym atutem tego typu sylwetki są zgrabne nogi.

Sukienki rozkloszowane lub też z dołem uszytym z koła zwykle są bardzo efektowne, często są to sukienki wizytowe . Kojarzą się z księżniczkami i wiele kobiet marzy o takim fasonie dla siebie. Komu pasują? Szczególnie polecane są prostokątom, którym lekko poszerzają biodra i zaznaczają talię. Idealnym modelem dla prostokąta będzie princeska z paskiem marki Metafora lub sukienka Margo Collection. Przy czym ta pierwsza wymaga też zgrabnych ramion, ponieważ nie ma rękawków. Rozkloszowany fason służy też odwróconym trójkątom – wyrównuje proporcje między masywną górą a zbyt drobnym dołem. Taki sam efekt można uzyskać, wybierając krój bombki.

Sukienki tuby i trapezy

Luźna tuba, czyli sukienka o linii I, to fason dla kobiet o figurze koła, których największe krągłości kumulują się na linii biustu i brzucha. Wizualny trik towarzyszący tym sukienkom, polega na tym, że tkanina niejako spływa z piersi pionowo w dół, dzięki czemu tuszuje wszystko to, co znajduje się pod nimi. Sukienki-tuby mogą być przed kolano – koła często mają zgrabne łydki, które powinny eksponować. Z tych samych względów kołom służą też sukienki o linii trapezu. Te często mylone są z modelami rozkloszowanymi, ale różnią się od nich tym, że nie podkreślają talii. Trapezy polecane są także trójkątom, zwłaszcza te w mocne wzory (np. sukienka Poza), które sprawią, że góra sylwetki nie wydaje się tak nieproporcjonalnie drobna względem dołu.