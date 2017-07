Pożyczka Vivus: opinie i testy

Pożyczki pozabankowe ze względu na wysokie oprocentowanie i metody windykacyjne, nie cieszą się raczej aprobatą społeczną, czy medialną. Firmy tego typu zapracowały sobie na taki wizerunek. Jednak nie przeszkadza to takim firmom jak Vivus na osiąganie coraz większego sukcesu na polskim rynku kredytowym.

Wszystkie pożyczki pozabankowe mają jedną cechę wspólną - są relatywnie drogie. Mimo, że Vivus jest uznawany za jedną z tańszych firm tego typu, to poza promocją pożyczka w Vivusie nie należy do najtańszych w stosunku do kredytów bankowych, ale jest udzielana przez Internet, szybko, bez zaświadczeń i zbędnych pytań, dyskretnie i bezproblemowo. Ryzyko związane z niewypłacalnością pożyczkobiorcy bez zaświadczeń i poręczycieli jest znacznie większe, więc i koszty pożyczki rosną.

Niektóre banki również do swoich ofert powprowadzały kredyty dostępne całkowicie online. Są one droższe od tradycyjnych, ale mimo wszystko tańsze od chwilówek. Jednak w bankach nie ma darmowych kredytów. Wyjątkiem mogą być karty kredytowe z promocyjnym okresem bez odsetek. Jednak posiadanie takiej karty wiąże się zwykle ze zobowiązaniem do jej aktywnego i systematycznego używania w celu uniknięcia prowizji.

Pierwsza pożyczka za darmo

Firm udzielających pierwszej pożyczki za darmo dla nowych klientów jest na polskim rynku co najmniej kilka. Jednak zwykle najwyższą kwotę można pożyczyć w ten sposób w Vivusie. Często też są tam liczne promocje, mające na celu przyciąganie nowych klientów.

Celem pierwszej pożyczki jest oczywiście przyciąganie klientów z nadzieją, że wrócą do firmy i skorzystają już z normalnie płatnej pożyczki. Zatem pierwsza darmowa pożyczka spełnia głównie rolę marketingową. Co nie zmienia faktu, że w ten sposób, jako nowy klient, możemy pożyczyć drobną kwotę na okres do 30 dni całkowicie za darmo oddając tyle ile pożyczyliśmy.

Potwierdzenie możemy znaleźć czytając test pierwszej darmowej pożyczki i opinie o Vivus - pierwsza pożyczka w Vivus jest za darmo, jak podaje serwis finansowy Antyhaczyk z opiniami o pożyczkach i bankach Musimy jednak spełnić kilka warunków: mianowicie musimy być nowym klientem, który nie korzystał nigdy z usług firmy Vivus i musimy spłacić taką pożyczkę w ustalonym terminie. W innym wypadku pożyczka nie będzie darmowa.

Może być to ciekawe rozwiązanie dla osób, którym kolokwialnie mówiąc - zabraknie chwilowo niewielkich pieniędzy, a mają stały dochód w postaci na przykład pensji, są skrupulatni w spłacaniu i wiedzą, że na 100% zdążą taką pożyczkę spłacić w terminie. Czyli do 30 dni, bo to maksymalny okres spłaty promocyjnej pierwszej darmowej pożyczki.

Bynajmniej nie jest to jednak metoda na spłacanie innych długów. Niewywiązanie się ze spłaty, będzie skutkowało pogorszeniem sytuacji finansowej takiego pożyczkobiorcy. Pożyczka przestanie być darmowa i prawdopodobnie pożyczkobiorca poniesie spore koszty związane z jej niespłaceniem. Dodatkowo Vivus ma możliwość sprawdzania BIK, KRD i innych rejestrów więc osoby zadłużone mogą liczyć się z odrzuceniem wniosku.

Reasumując firmy tego typu, jak np. Vivus prawdopodobnie ze względu na dużą konkurencję, w ramach własnej promocji, stworzyły ciekawą możliwość pożyczenia niewielkiej kwoty na miesiąc za darmo, ale powinny z tej możliwości korzystać tylko osoby skrupulatne i będące w stanie na 100% spłacić taką pożyczkę w ustalonym terminie.

Warto wiedzieć

Decydując się na skorzystanie z pierwszej darmowej pożyczki, nawet jeśli potrzebna nam jest na tydzień, najlepiej wybrać maksymalny dostępny okres spłaty dla takiej promocji, bo i tak oddajemy tyle ile pożyczamy. Nawet będąc pewnym, że pieniądze na przykład z pensji otrzymamy za chwilę, zawsze może zdarzyć się jakieś opóźnienie. Należy też pamiętać o tym, że banki nie realizują przelewów w weekendy i święta, więc lepiej nie czekać na ostatnią chwilę. Wbrew pozorom, każdemu może się zdarzyć, że zapomni o spłacie, szczególnie jak pożycza bardzo niewielką kwotę. Dlatego warto sobie ustawić w telefonie przypomnienie / powiadomienie o zbliżającym się terminie spłaty.

