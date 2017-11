Przygotuj się na Black Friday i Cyber Monday

Polskie sklepy podczas Black Friday i Cyber Monday

Wyprzedażowe święta są stosunkowo młode na naszym rynku. Można mówić o rosnącym zainteresowaniu klientów, jednak dalekie jest ono jeszcze do zakupowej histerii, jaka ma miejsce za Oceanem.

Patrząc na wzrost poziomu e-commerce w Polsce oraz na coraz większą świadomość samych klientów (jak wynika z badania przeprowadzonego przez RetailMeNot - 72,5% Polaków słyszało, a 17,8% korzystało z Czarnego Piątku i Cyber Monday), nie dziwi fakt, że coraz częściej spotykamy się z promocją „na Black Friday”.

Różnice cenowe w tym okresie bywają atrakcyjne, ale zależą między innymi od kategorii produktów. Jak pokazał przygotowany przez Deloitte we współpracy z Dealavo raport „Zakupy świąteczne 2016” - w przypadku perfum różnica pomiędzy najtańszym, a najdroższym sklepem może sięgać nawet 75%. W innych kategoriach bywają to różnice rzędu jedynie kilku procent.

Tym niemniej polskie sklepy internetowe mogą poszczycić się największym w Europie wzrostem sprzedaży w tym okresie (34%). Zaraz za nami jest Wielka Brytania (20,07%) i Niemcy (18,3%).

Ten pozytywny wynik powinien sugerować właścicielom e-sklepów należyte przygotowanie się do promocyjnego szaleństwa, które z roku na rok rośnie.

Osiągnięcie zamierzonych efektów kampanii promocyjnej, duże obniżki cen lub naturalny, ale szybki przyrost użytkowników/klientów w sklepie internetowym jest zawsze wyzwaniem. Niestety bardzo często równolegle do pokaźnych wydatków na kampanie reklamowe zapomina się o odpowiednim przygotowaniu na zwiększony ruch internautów. By móc cieszyć się odpowiednią konwersją, niezwykle ważne jest także dopilnowanie kwestii hostingu. W branży e-commerce bowiem zapewnienie widoczności sklepu i produktów, szybkość wyświetlania strony oraz stabilność serwera, to niemal podstawa biznesu.

Jak przygotować się na wzrost ilości klientów podczas Black Friday i Cyber Monday?

W dniach takich jak Black Friday czy Cyber Monday, konieczne jest upewnienie się, że obsłużenie dużej ilości klientów będzie jedynie formalnością, a w sytuacji awaryjnej sprawnie uzyskamy wsparcie zarówno merytoryczne, jak i techniczne.

Pamiętajmy jednak, że wybór najdroższej na rynku opcji nie zawsze jest uzasadniony biznesowo. Najlepszym wariantem jest minimalizacja kosztów stałych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i możliwości bieżącej modyfikacji parametrów.

„Jeśli przewidujemy wysoki poziom ruchu i znaczną zmienność natężenia ruchu w czasie (np. przy dużych kampaniach reklamowych) istotnym elementem jest usługa zarządzania hostingiem oraz konsulting techniczny. U jego podstawy leży określenie indywidualnych potrzeb oraz zmienności wymagań sklepu internetowego wynikającej z planowanych działań promocyjnych. Taka analiza pozwoli na dobór najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań, które jednocześnie zapewnią poprawność funkcjonowania sklepu w kluczowych momentach.” - podsumowuje Dominik Kaznowski, Partner, Ideo Konsulting.