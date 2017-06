Spłaciłeś kredyt? Wykreśl hipotekę.

Spłaciłeś wreszcie kredyt hipoteczny. Uwolniłeś się od comiesięcznych rat i zobowiązań względem banku. Wiedz, że to jeszcze nie wszystko. Hipoteka wciąż bowiem widnieje w księdze wieczystej twojej nieruchomości. Warto wykreślić ten wpis, aby na przyszłość nie wprowadzał w błąd np. potencjalnych kupców mieszkania, bądź nie stał się przeszkodą w zaciąganiu kolejnego kredytu. Jak to zrobić?

Wpis o hipotece

Każda księga wieczysta zawiera dział, w którym gromadzone są informacje o hipotekach, ciążących na nieruchomości. Dzieła ten posiada numer IV. Tutaj wyszczególnione są hipoteki z dokładnym wskazaniem, czy jest to hipoteka przymusowa (nałożona bez woli właściciela nieruchomości postanowieniem prokuratorskim) czy umowna (powstała np. w wyniku zaciągnięcia kredytu hipotecznego). Znajdziemy tu także dokładną informację na temat, co dana hipoteka zabezpiecza oraz na rzecz kogo została ona ustanowiona (np. bank w przypadku kredytu albo innego wierzyciela – osoby fizycznej). Wpisy w tym dziale precyzują także wysokość obciążenia, walutę, jej zakres.

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej odbywa się na podstawie wniosku, który składa właściciel nieruchomości. Jest to formularz KW-WPIS o nazwie „Wniosek o wpis w księdze wieczystej". Można go otrzymać w każdym Sądzie Rejonowym bądź pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek ten należy starannie wypełnić, aby uniknąć ewentualnych błędów i konieczności późniejszych korekt. Warto zwrócić uwagę, aby poprawnie podać numer księgi wieczystej, w której figuruje wpis o hipotece i której dotyczy wypełniany wniosek. Co więcej, istotne jest również podanie prawidłowej kwoty hipotecznej. Na koniec wniosek musi zostać podpisany przez wnioskującego właściciela nieruchomości. Więcej informacji, które będą pomocne przy uzupełnianiu formularza KW-WPIS można znaleźć na stronie Ksiegi-wieczyste.org.

Tak przygotowany formularz, wraz z załącznikami, składa się w Sądzie Rejonowym, w którym znajduje się dana księga wieczysta. Jest to Sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Konieczny będzie także zakup znaczków sądowych, które przykleja się na wniosku. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

Zanim złożysz wniosek

Oprócz wypełnionego przez właściciela nieruchomości wniosku o chęci dokonania wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o spłaceniu całości kredytu hipotecznego. O taki dokument występuje się do banku. Musi on zawierać dokładne dane właściciela nieruchomości, prawidłowy numer księgi wieczystej, a także tytuł hipoteki wraz ze wskazaniem wysokości zadłużenia. Zaświadczenie musi być podpisane przez dwóch pracowników banku. Warto poprosić również o oświadczenie, że te osoby mają odpowiednie upoważnienie do sygnowania takich dokumentów.

Jeśli wierzycielem, wobec którego było zobowiązanie, nie jest bank, a inna instytucja – oprócz zaświadczenia o spłacie wierzytelności potrzebne będzie także notarialne potwierdzenie tego faktu. Jedynie w przypadku kredytów hipotecznych, zaciąganych w bankach, nie będzie to wymagane.

Aby całkowicie uwolnić się kredytu hipotecznego, warto także zadbać o wykreślnie wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Nikt poza właścicielem nieruchomości nie może tego uczynić. Czynność ta nie jest trudna i nie wymaga żadnych rozpraw sądowych ani przeprowadzania skomplikowanych procedur, choć może potrwać nawet kilka miesięcy. Samodzielnie bądź przy pomocy pracowników właściwego Sądu Rejonowego, można wypełnić formularz KW-WPIS na podstawie którego hipoteka zostanie „usunięta” z księgi wieczystej nieruchomości.