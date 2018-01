- Tak, to był strzał w dziesiątkę! Nareszcie mogę realizować swoje pasje i jestem niezależna. Chociaż na początku trochę się obawiałam, te wszystkie dokumenty i w ogóle… Ale szkolenie i pomoc pracowników z Fundacji pozwoliły pokonać wszystkie bariery i mam swoją firmę. Anna Sz. , prowadzi salon fryzjersko-kosmetyczny

Projekt „Start w Przedsiębiorczość” skierowany jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu powiatu M. Lublin oraz powiatu lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na ww. obszarze), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Tak, ten program jest dla Ciebie – możesz odejść z rolnictwa i założyć własną firmę!

Dodatkowo należy spełnić warunek przynależności, do co najmniej jednej z poniższych grup:

w wieku powyżej 50 roku życia,

kobiety,

z niepełno-sprawnościami,

długotrwale bezrobotne,

o niskich kwalifikacjach.

Nabór do projektu do projektu „Start w przedsiębiorczość”: IV (uzupełniający) trwa do 18 stycznia 2018 r.

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu, do pobrania ze strony Lubelskiej Fundacji Rozwoju – pobierz formularz.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://www.lfr.lublin.pl/projekty/start-w-przedsiebiorczosc/ oraz pod numerem tel. 81 528 53 18 i 81 528 53 19. Możesz też nas znaleźć na facebooku – kliknij tutaj