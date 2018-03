Szafka pod umywalkę – jaką wybrać?

Szafka to centralny mebel każdej łazienki. Pełni ona funkcję nie tylko funkcjonalną i użytkową, ale także estetyczną, podkreślając charakter i styl całego wnętrza. Bardzo chętnie sięgamy po szafki pod umywalkę, nie tylko ze względu na ich praktycznie właściwości, ale również na możliwość efektownej zabudowy nieestetycznych elementów instalacji sanitarnej. Jak wybrać szafkę pod umywalkę? Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę.

Wielkość szafki

Na rozmiar szafki mocowanej pod umywalką, pośredni wpływ mają dwie rzeczy: rozmiar samej umywalki, jak i ilość otaczającej ją wolnej przestrzeni. Jeśli umywalka znajduje się na środku długiej, niczym niezastawionej ściany, możemy zdecydować się na obszerną szafkę z długim blatem, wystającym po bokach. Dzięki temu zyskamy więcej miejsca do przechowywania niezbędnych akcesoriów łazienkowych w szafce oraz zapewnimy sobie więcej miejsca na blacie wokół umywalki, by swobodnie korzystać z mydła, kosmetyków czy akcesoriów do codziennej higieny. Długie szafki pod umywalkę prezentują się bardzo efektownie, ale niestety nie wszędzie możemy je zastosować. Jeśli umywalka mieści się np. przy drzwiach lub blisko kabiny prysznicowej, wówczas pozostają nam tradycyjne szafki, dopasowane do szerokości i głębokości umywalki. Dobrym pomysłem będzie gotowy zestaw składający się z umywalki i szafki.

Szafka wisząca czy stojąca?

Dostępne na rynku szafki pod umywalkę możemy podzielić na stojące i podwieszane. Te pierwsze pozwolą nam zagospodarować przestrzeń aż do samej podłogi. Drugie z kolei charakteryzuje nowocześniejszy wygląd, a ich zastosowanie w łazience doda pomieszczeniu lekkości i pomoże podkreślić jego nietuzinkowy charakter.

Nie bez znaczenia są także właściwości funkcjonalne szafki pod umywalkę. Na rynku znajdziemy meble łazienkowe z pojemnymi pólkami, a także wyposażone w praktyczne szuflady, ułatwiające organizowanie przechowywanych rzeczy i ułatwiające dostęp. Warto przemyśleć wybór także pod tym kątem – czy wygodniej będzie nam korzystać z szafki z otwieranymi drzwiczkami, czy wysuwaną szufladą. Pamiętajmy, że szafki w łazience są dość mocno eksploatowane, dlatego powinny być wykonane z solidnych tworzyw. Należy upewnić się, czy wybrany mebel posiada odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią (zwykle stosuje się wodoodporną, laminowaną płytę meblową zabezpieczoną odpowiednim lakierem). Szafa pod umywalkę nie musi być biała. Możemy zdecydować się na meble np. w kolorze naturalnego drewna, które ocieplą pomieszczenie i nadadzą mu przytulnego charakteru.